Ricette Zia Cri, il classico tiramisù

La golosa ricetta del classico tiramisù, la ricetta è di Zia Cri da E' sempre mezzogiorno

Che bontà il tiramisù e la ricetta del classico tiramisù arriva da Zia Cri. Tra le nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno oggi 15 febbraio 2023 la ricetta del tiramisù di Cristina Lunardini, la ricetta del classico dolce che piace a tutti quelli che adorano il caffè. Zia Cri prepara il tiramisù con i savoiardi ma possiamo anche utilizzare delle fette di pan di Spagna. La ricetta tradizionale è con i savoiardi, facciamo attenzione a non bagnarli troppo a lungo nel caffè e che questo sia freddo. Decoriamo il dessert con il cacao amaro in polvere, con ciuffi di panna montata e con riccioli di cioccolato. Non perdete questa ricetta E’ sempre mezzogiorno del tiramisù di Cristina Lunardini e le altre ricette, ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Tiramisù di Zia Cri

Ingredienti: 500 g di mascarpone, 5 tuorli, 150 g di zucchero, 50 ml di acqua, 250 g panna fresca, 300 g di savoiardi, 300 ml di caffè

Per decorare: cacao amaro, ricci di cioccolato

Preparazione: montiamo i tuorli. A parte in un pentolino versiamo acqua e zucchero e portiamo a 120°, versiamo a filo sui tuorli e continuiamo a montare fino a fare raffreddare il tutto.

In un’altra ciotola versiamo il mascarpone e la panna fresca liquida, montiamo e alla crema se vogliamo aggiungiamo del liquore, poco però. Aggiungiamo adesso i tuorli ben montati, mescoliamo con delicatezza con la spatola.

Abbiamo il caffè espresso e lo facciamo raffreddare, passiamo velocemente i savoiardi e li disponiamo nel contenitore scelto per il dessert, formiamo il primo strato di biscotti inzuppati non troppo nel caffè. Uno strato abbondante di crema e proseguiamo con i savoiardi inzuppati nel caffè, altra crema e completiamo con il cacao amaro, ciuffi di panna montata e riccioli di cioccolato. Copriamo e mettiamo in frigo.