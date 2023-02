Maritozzi, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei maritozzi di Fulvio Marino, la ricetta golosissima da E' sempre mezzogiorno

Che ricetta i maritozzi di Fulvio Marino, il dolce del 14 febbraio 2023 di E’ sempre mezzogiorno. Come sempre le ricette di Fulvio Marino sono perfette tra dosi e passaggi, tra pieghe e lievitazioni. La ricetta di Fulvio Marino dei maritozzi farciti è la proposta per San Valentino ma questi sono dolci così golosi che sono buonissimi sempre, magari a colazione o a merenda. Possiamo farcire i maritozzi con la panna montata, con la nutella, con ciò che preferiamo, non facciamo mancare le altre delizie, fragoline di bosco, gocce di cioccolato, confettura di fragole. Ecco la ricetta dei maritozzi da E’ sempre mezzogiorno.

Maritozzi di Fulvio Marino – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina tipo 0 forte, 15 g di lievito di birra fresco, 250 g di acqua, 5 g di malto, 70 g di olio di semi, 95 g di zucchero, 2 tuorli, 8 g di sale, 10 g di miele, scorza di un limone, 1 bacca di vaniglia

Per guarire: albume

Per farcire: 200 g di panna liquida, 150 g di crema al cioccolato, 150 g di confettura di fragole, 50 g di gocce di cioccolato, 100 g di fragoline di bosco, zucchero a velo

Preparazione: versiamo la farina nella ciotola, il lievito di birra fresco sbriciolato, quasi tutta l’acqua, i tuorli, il miele, il malto liquido, la scorza di limone grattugiata, la vaniglia, impastiamo e uniamo lo zucchero, ancora acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale e acqua rimasta. Impastiamo ancora, per un totale di 25 minuti. Alla fine olio di semi e completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente.

L’impasto lievitato lo dividiamo in panetti da circa 75 g, facciamo le pieghe per ogni panetto, diamo la forma allungata. Disponiamo i panetti sulla teglia foderata con la carta forno, copriamo e facciamo lievitare ancora e per 1 ora ma in un punto più caldo. Spennelliamo con l’albume sbattuto, mettiamo in forno a 180° per circa 10 minuti.

Farciamo i maritozzi con un po’ di confettura di fragole e poi nel modo più classico con la panna montata aggiungendo anche le gocce di cioccolato o le fragoline di bosco. Possiamo farcire con la Nutella aggiungendo anche la panna montata. Possiamo completare con lo zucchero a velo.