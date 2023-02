Torcine abruzzesi, la ricetta di Davide Nanni

Golosi dolci fritti, torcine abruzzesi di Davide Nanni da E' sempre mezzogiorno

La ricetta dei dolcetti fritti e golosi di Davide Nanni, la ricetta dei torcinelli abruzzesi da E’ sempre mezzogiorno. Sono i dolci fritti E’ sempre mezzogiorno perfetti sempre, di certo nel periodo di Carnevale ma i torcinelli visto nella puntata del 13 febbraio 2023 di E’ sempre mezzogiorno sono da provare sempre, in ogni occasione. E’ pasta lievitata ma non è così semplice perché la vera golosità di questo dolci fritti abruzzesi è nell’idea di aggiungere la bagna all’impasto, così davvero saranno profumati e golosi. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Davide Nanni su Rai 1 con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Torcine abruzzesi di Davide Nanni

Ingredienti per l’impasto: 150 g di patate, 250 g di farina 00, 1 uovo, 15 g di lievito di birra, 80 g di zucchero

Per la bagna: 130 ml di acqua, 1 anice stellato, 1 stecca di cannella, scorza di mezzo limone, scorza di mezzo arancia

Per completare: 1 l di olio di semi, 250 g di cioccolato fondente, 150 g di zucchero semolato

Preparazione: dobbiamo iniziare dalla bagna, nella pentola versiamo l’acqua e gli aromi, anice stellato, scorza di limone e di arancia, la cannella, facciamo bollire qualche minuto e poi facciamo raffreddare, filtriamo.

Per l’impasto: dobbiamo sciogliere il lievito nella bagna che abbiamo fatto raffreddare. Nella ciotola versiamo la farina, le patate che abbiamo lessato, schiacciato e fatto raffreddare, l’uovo, lo zucchero e la bagna con il lievito. Aggiungiamo altra scorza di agrumi grattugiata, impastiamo e ottenuto l’impasto liscio copriamo e facciamo lievitare. Deve raddoppiare il suo volume, ci vorrà almeno 1 ora e mezza.

Dall’impasto lievitato prendiamo tanti pezzetti, più o meno grandi quanto una noce. Allunghiamo, attorcigliamo su stesso e possiamo friggere in olio profondo e caldo. Facciamo friggere, scoliamo su carta da cucina e passiamo subito nello zucchero semolato. Possiamo servire con il cioccolato fondente fuso.