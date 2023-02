Crostata fiorita la ricetta di Natalia Cattelani

Favolosa la crostata fiorita di Natalia Cattelani, la ricetta dolce da E' sempre mezzogiorno

Che meraviglia la crostata fiorita di Natalia Cattelani, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 9 febbraio 2023. Una crostata fiore fatta con pasta frolla bianca e pasta frolla al cacao. Sembra davvero molto semplice da fare, è la crostata che Natalia Cattelani ha dedicato al festival di Sanremo. Ha scelto la canzone Donne, il brano di Zucchero di un po’ di anni fa. Da non perdere davvero la ricetta della crostata di pasta frolla bianca e nera con ripieno di confettura di ciliegie o quella che preferiamo. Un risultato davvero bellissimo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco la ricetta della crostata di Sanremo.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Natalia Cattelani – Crostata fiorita

Ingredienti per l’impasto chiaro: 100 g di burro morbido, 100 g di zucchero a velo, 40 g di albume, la scorza di 1 limone, 200 g di farina 00, ½ cucchiaino di lievito per dolci

Per l’impasto al cacao: 100 g di burro morbido, 100 g di zucchero a velo, 40 g di albume, 180 g di farina 0, 20 g di cacao amaro, ½ cucchiaino di lievito per dolci

Per farcire: 300 g di confettura di ciliegie

Preparazione: per la frolla bianca lavoriamo il burro con lo zucchero a velo, la scorza di limone grattugiata, solo dopo uniamo l’albume e solo dopo la farina e lievito setacciati. Impastiamo velocemente e avvolgiamo il panetto nella pellicola, mettiamo in frigo minimo 30 minuti.

Per fare la frolla al cacao seguiamo gli stessi passaggi ma con la farina uniamo anche il cacao amaro in polvere. Mettiamo in frigo.

Stendiamo i due panetti, spessore meno di mezzo cm. La sfoglia bianca la usiamo per foderare lo stampo per crostate. Farciamo con la confettura.

Dalla sfoglia al cacao ritagliamo i petali, possiamo anche usare come forma un cucchiaio. Facciamo anche dei petali con la frolla bianca. Mettiamo i petali in frigo per 30 minuti. Poi li disponiamo sulla confettura come mostra la foto. Natalia ha anche fatto palline bianche e bastoncini neri per rendere l’effetto fiore perfetto. Mettiamo inf orno a 180° per 45 minuti.