Come fare in casa una apple pie perfetta: ecco la ricetta

La Apple Pie è una torta. E’ un dolce a base di mele molto popolare negli Stati Uniti e in Europa. La sua storia risale al Medioevo, quando le mele erano coltivate in Europa e utilizzate come ingrediente per diversi piatti dolci. Come possiamo fare una Apple Pie perfetta? Prima di passare alla ricetta di questo ottimo dolce, vogliamo conoscerne un po’ meglio la storia.

Nel tardo XVII secolo, durante il periodo coloniale americano, le mele furono importate negli Stati Uniti e divennero un ingrediente popolare per la preparazione di torte e paste. La prima ricetta scritta per una Apple Pie risale al 1697 e descriveva un ripieno di mele condito con spezie, come cannella e noce moscata, racchiuso tra due dischi di pasta sfoglia.

Nel corso del XIX secolo, la Apple Pie divenne un simbolo dell’identità culinaria americana, rappresentando la casa, la famiglia e la tradizione. Nel corso del XX secolo, la Apple Pie divenne anche un simbolo dell’America nel mondo, rappresentando la generosità e la tradizione culinaria degli Stati Uniti.

Oggi, la Apple Pie è un dolce universale, apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore dolce e speziato e per la sua consistenza croccante. Viene solitamente servita calda, accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia o da una cucchiaiata di panna montata. Ci sono delle varianti alla versione classica: Apple pie alla cannella oppure Apple pie al caramello.

Come fare una Apple Pie perfetta: la ricetta

Ingredienti:

2 dischi di pasta sfoglia (puoi prepararli in casa o acquistarli già fatti)

6-8 mele (Granny Smith sono perfette per questa ricetta)

3/4 di tazza di zucchero

2 cucchiaini di succo di limone

2 cucchiaini di amido di mais

1 cucchiaino di cannella

1/4 di cucchiaino di noce moscata

1 pizzico di sale

1 uovo sbattuto

2 cucchiaini di zucchero di canna

Istruzioni: