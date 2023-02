Frittelle di mele e uvetta, ricetta di Gian Piero Fava

Deliziose le frittelle di mele e uvetta, la ricetta di Gian Piero Fava

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 21 Febbraio 2023 la ricetta delle frittelle di mele e uvetta. E’ la golosa ricetta di dolci fritti di Giampiero Fava. Le frittelle di mele e uvetta di E’ sempre mezzogiorno sono davvero molto golose perché Fava le serve con la crema, una crema al Marsala e vino bianco, una vera delizia. Uvetta, mele gialle, scorza di limone, lievito per dolci, latte, tuorli, farina per l’impasto e non occorre altro. Gian Piero Fava utilizza il lievito per dolci quindi non è di certo necessario attendere la lievitazione. Scaldiamo olio profondo e friggiamo le golose frittelle di mele e uvetta. Non perdete questa e le altre ricette dolci di E’ sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno con Antonella Clerici e i suoi chef.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Frittelle di mele e uvetta di Gian Piero Fava

Ingredienti per le frittelle: 400 g di farina 00, 4 tuorli, 180 g di zucchero, 30 g di lievito per dolci, 1 bicchiere di latte, 3 mele gialle, scorza di limone, 50 g di uvetta, olio di semi per friggere

Per la crema: 600 ml di Marsala, 400 ml di vino bianco, 10 tuorli, 200 g di zucchero, 80 g di farina 00

Per guarnire: zucchero semolato

Preparazione: iniziamo dalla crema, scaldiamo Marsala e vino bianco insieme. Nella ciotola lavoriamo i tuorli e lo zucchero, aggiungiamo la farina e continuiamo a lavorare. Aggiungiamo alla pastella il Marsala e vino bianco caldi. Mettiamo tutto sul fuoco mescoliamo e facciamo addensare. Versiamo la crema in un contenitore largo, copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare. Per le frittelle lavoriamo i tuorli con il latte lo zucchero e il lievito, aggiungiamo la scorza grattugiata di limone e la farina continuiamo a lavorare con la frusta. Aggiungiamo l’uvetta fatta rinvenire in acqua, aggiungiamo le mele tagliate a dadini e mescoliamo. Riscaldiamo l’olio in padella. Lasciamo cadere le cucchiaiate di impasto nell’olio ben caldo, facciamo ben dorare, scoliamo su carta da cucina e ancora calde rotoliamo le frittelle nello zucchero semolato. Possiamo farcire le frittelle con la crema o servire la crema a parte.