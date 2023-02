Ricette Improta per Carnevale: frappe ripiene al forno e fritte

La ricetta delle frappe ripiene e fritte di Carnevale, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

Tra le ricette di Carnevale di E’ sempre mezzogiorno la ricetta degli Improta delle frappe. E’ la ricetta delle frappe ripiene e fritte ma le possiamo anche cuocere in forno e possiamo anche farle classiche, semplici, non ripiene. Frappe, bugie, chiacchiere, ognuno le chiama come preferisce ma le frappe ripiene fritte di Mattia e Mauro Improta sono da provare. La ricetta delle frappe di Carnevale è una vera delizia, sono semplici da fare, le farciamo con la crema ma possiamo scegliere anche un altro ripieno goloso. Aggiungiamo alle ricette di Carnevale la ricetta E’ sempre mezzogiorno delle frappe ripiene e fritte.

Frappe ripiene e fritte ricetta Mauro Improta – Ricette Carnevale E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per le frappe: 65 g di zucchero, 2 uova, 50 g di burro fuso, scorza grattugiata di 1 limone, 4 ml di aroma di anice, 300 g di farina 00, ½ l di olio di semi di arachidi, sale

Per la crema pasticcera: 500 ml di latte,120 g di zucchero, 6 tuorli, 50 g di amido, scorza di 1 limone, vaniglia

Preparazione: nella ciotola sbattiamo le uova con lo zucchero, un pizzico di sale, aggiungiamo l’anice ma anche altro liquore se preferiamo. Uniamo al composto anche la scorza di limone grattugiata, mescoliamo e aggiungiamo la farina, impastiamo con le mani. Solo quando l’impasto è formato aggiungiamo il burro fuso e impastiamo ancora. Avvolgiamo il panetto nella pellicola, mettiamo 30 minuti in frigo.

Passiamo alla crema e versiamo il latte nella pentola, facciamo scaldare con la scorza di limone e la vaniglia. Nella ciotola a parte sbattiamo i tuorli con lo zucchero, qui aggiungiamo l’amido di masi, stemperiamo con un pochino di latte caldo, mescoliamo subito, versiamo tutto nella pentola con il latte caldo, mescoliamo sempre. Cuociamo a fiamma bassa fino a quando si addensa. Versiamo in un contenitore largo, facciamo raffreddare, copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo.

Stendiamo l’impasto freddo, deve essere sottile. Ritagliamo le strisce di 5 cm di larghezza, su ognuna mettiamo il ripieno di crema, copriamo con un’altra striscia di impasto, chiudiamo bene i bordi e rifiliamo le frappe. Possiamo anche procedere come si fa con i ravioli e sarà anche più semplice. Possiamo ovviamente fare anche le frappe semplici, non ripiene. Usiamo una rotella dentellata per renderle più carine. Friggiamo in olio profondo e bollente ma possiamo anche cuocere in forno a 190° per circa 20 minuti. Completiamo con lo zucchero a velo.