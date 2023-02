Dolci Tre ricette vegan facilissime: tre dolci vegani buonissimi

Pronti per tre ricette vegan buonissime da fare in casa? Ecco tre ricette dolci per tre dolci vegani da assaggiare

Una ricetta vegan è un piatto che non contiene alcun ingrediente di origine animale. Ciò significa che una ricetta vegan non contiene carne, pesce, uova, latticini, miele o qualsiasi altro ingrediente che sia prodotto o derivato dagli animali. Oggi vi proponiamo tre ricette dolci buonissime: tre ricette vegan facilissime per tre dolci golosi da preparare in casa. Le ricette vegan si concentrano su alimenti di origine vegetale come frutta, verdura, cereali, legumi, noci e semi. Spesso le ricette vegan richiedono l’utilizzo di alternative vegetali ai prodotti di origine animale, ad esempio il latte di soia invece del latte di mucca, il tofu invece della carne, la margarina vegetale invece del burro, e così via. Le ricette vegan sono una scelta popolare per le persone che seguono una dieta vegana o vegetariana, ma sono anche apprezzate da coloro che cercano di ridurre il consumo di carne e prodotti animali nella loro alimentazione, o semplicemente desiderano provare nuove ricette e sperimentare con alimenti a base vegetale. Ricette vegan: Brownies vegan al cioccolato e noci Ingredienti: 1 tazza di farina

1 tazza di zucchero di canna

1/2 tazza di cacao in polvere non zuccherato

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/4 cucchiaino di sale

1/2 tazza di olio di cocco fuso

1/2 tazza di acqua

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/2 tazza di noci pecan tritate Istruzioni: Preriscalda il forno a 180°C e prepara una teglia quadrata di 20×20 cm rivestendola con carta da forno. In una ciotola, mescola insieme la farina, lo zucchero di canna, il cacao in polvere, il bicarbonato di sodio e il sale. Aggiungi l’olio di cocco fuso, l’acqua e l’estratto di vaniglia alla ciotola e mescola finché non sono ben combinati. Aggiungi le noci pecan tritate all’impasto e mescola. Versa l’impasto nella teglia preparata e cuoci per circa 25-30 minuti, o finché il centro dei brownies non è asciutto al tatto. Lascia raffreddare i brownies completamente prima di tagliarli in pezzi. Ricette vegan: Cheesecake vegan ai frutti di bosco Ingredienti: 2 tazze di anacardi ammollati in acqua per 4 ore

1/2 tazza di succo di limone

1/2 tazza di sciroppo d’acero

1/2 tazza di olio di cocco fuso

1/2 tazza di acqua

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/4 cucchiaino di sale

2 tazze di frutti di bosco misti

1/4 tazza di sciroppo d’acero

2 cucchiaini di agar agar in polvere

1/4 tazza di acqua Istruzioni: Preriscalda il forno a 180°C e prepara una teglia a cerniera da 23 cm rivestendola con carta da forno. Metti gli anacardi, il succo di limone, lo sciroppo d’acero, l’olio di cocco fuso, l’acqua, l’estratto di vaniglia e il sale in un frullatore e frulla finché non hai ottenuto un composto liscio e cremoso. Versa il composto di anacardi nella teglia preparata e cuoci in forno per circa 25-30 minuti, o finché la cheesecake non è leggermente dorata sulla superficie. Lascia raffreddare la cheesecake a temperatura ambiente trasferiscila in frigorifero per almeno 2 ore. Metti i frutti di bosco e lo sciroppo d’acero in una pentola e cuoci a fuoco medio-basso finché i frutti di bosco non si sono disfatti e il composto si è addensato, mescolando di tanto in tanto. Ci vorranno circa 10-15 minuti. In un’altra pentola, mescola l’agar agar e l’acqua e fai bollire per circa 2-3 minuti finché l’agar agar non si è sciolto completamente. Aggiungi il composto di agar agar ai frutti di bosco e mescola bene. Togli la cheesecake dal frigorifero e versa sopra la salsa di frutti di bosco. Rimetti la cheesecake in frigorifero per almeno un’ora prima di servirla. Puoi decorarla con frutti di bosco freschi, se lo desideri. Biscotti vegan alle nocciole e cioccolato Ingredienti: 1/2 tazza di olio di cocco fuso

1/2 tazza di zucchero di canna

1/4 tazza di sciroppo d’acero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 1/2 tazze di farina integrale

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/4 cucchiaino di sale

1/2 tazza di nocciole tritate

1/2 tazza di gocce di cioccolato vegan Istruzioni: Preriscalda il forno a 180°C e prepara una teglia rivestendola con carta da forno. In una ciotola, mescola insieme l'olio di cocco fuso, lo zucchero di canna, lo sciroppo d'acero e l'estratto di vaniglia. Aggiungi la farina, il bicarbonato di sodio e il sale alla ciotola e mescola finché non sono ben combinati. Aggiungi le nocciole tritate e le gocce di cioccolato vegan all'impasto e mescola. Forma l'impasto in piccole palline e mettile sulla teglia preparata, lasciando abbastanza spazio tra una palla e l'altra. Schiaccia leggermente le palline con i palmi delle mani per formare dei dischi. Cuoci i biscotti in forno per circa 12-15 minuti, o finché i bordi sono leggermente dorati. Lascia raffreddare i biscotti completamente prima di servirli Le ricette vegane sono perfette anche per chi è intollerante al lattosio visto che non si usa nulla che possa avere a che fare con il latte e il lattosio di origine animale.



