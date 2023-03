Sacripantina con crema allo zabaione, la ricetta di Sal De Riso

La facile ricetta della sacripantina di Sal De Riso con golosa crema allo zabaione

Da non perdere la ricetta della sacripantina di Sal De Riso, la ricetta del dolce di oggi 3 marzo 2023 da E’ sempre mezzogiorno. E’ il dolce perfetto per la festa della donna e non solo. L’effetto mimosa rende la sacripantina E’ sempre mezzogiorno una vera delizia da preparare per l’8 marzo. E’ una torta golosa con bagna, crema, e decorazione molto semplice su una base di pan di Spagna. Sal De Riso ci regala la ricetta della torta con ingredienti e dosi perfetti. Scopriamo nel dettaglio come si prepara la sacripantina, come si fa la crema al marsala e vino bianco passito, la crema allo zabaione. Ecco la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Sal De Riso – Sacripantina E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per il pan di Spagna: 220 g di uova,140 g di zucchero, 40 g di tuorli d’uovo,100 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, ½ baccello di vaniglia, 5 g di scorza di limone grattugiata

Per la crema allo zabaione: 250 g di tuorli d’uovo, 250 g di zucchero, 250 g di vino bianco passito, 250 g di marsala,18 g di amido di mais, 500 g di panna montata

Per completare: scaglie di cioccolato fondente, Bagna al marsala, Panna montata zuccherata, Zucchero a velo, Ciliegie rosse candite, Anelli di cioccolato bianco

Preparazione: montiamo le uova per il pan di Spagna, aggiungendo subito zucchero e vaniglia. Solo dopo uniamo i tuorli e montiamo per 15 minuti. Aggiungiamo la farina e la fecola setacciate, mescoliamo con la spatola. Versiamo il tutto nello stampo imburrato e infarinato. Sal De Riso usa lo stampo di 20 cm di diametro. Mettiamo in forno a 190° per circa 20 minuti.

Passiamo alla crema, versiamo marsala e vino passito con la scorza di limone nel pentolino, facciamo scaldare.In una ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo amido di masi, versiamo un po’ alla volta il liquido scaldato mescolando subito. Mettiamo tutto sul fuoco e facciamo cuocere sempre mescolando e a fiamma bassa. Facciamo raffreddare del tutto e poi aggiungiamo la panna montata.

Per la bagna facciamo bollire acqua e zucchero pochi minuti, poi aggiungiamo a fiamma spenta il marsala.

Tagliamo il pan di Spagna ormai raffreddato in tre dischi. Bagniamo con lo sciroppo. Farciamo con la crema e scaglie di cioccolato. L’ultimo strato di pan di Spagna lo inzuppiamo e mettiamo la torta in frigo.

Alla crema rimasta uniamo altra panna montata zuccherata, con questa copriamo tutta la torta. Sbricioliamo il pan di Spagna avanzato e copriamo la torta, completiamo con zucchero a velo, ciuffi di panna e le altre decorazioni.