Ricette Antonio Paolino: torta carota e limone

La ricetta della torta carote e limone di Antonio Paolino, un dolce delizioso

La torta carote e limone è una delle ricette è sempre mezzogiorno da copiare subito. Una ciambella carote e limone, la ricetta di Antonio Paolino. Come sempre lo chef salernitano suggerisce ottime ricette dolci e non solo e questa torta carote e limone con una glassa che la rende anche bella da presentare sarà quella giusta a colazione, a merenda e in tante altre occasioni. Con la ricetta della torta carote e limone facciamo anche la glassa, bastano solo zucchero e succo di limone. Prepariamo anche una piccola decorazione con le carote che però dobbiamo lessare e lasciare in infusione nello sciroppo. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, ecco la ricetta della torta carote e limone.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Torta carote e limone

Ingredienti: 250 g di carote, 60 g di olio di riso, 15 ml di estratto di vaniglia, 210 g di zucchero, 4 uova intere, 120 g di farina di mandorle, scorza grattugiata di 2 limoni, 30 ml di succo di limone, 190 g di farina 00, 16 g di lievito per dolci, un pizzico di sale

Per la glassa: 250 g di zucchero a velo, 40 g di succo di limone

Per ultimare: un ciuffo di menta, fettine di carote

Preparazione: laviamo le carote, le peliamo e tagliamo a pezzi, le frulliamo con l’olio di semi e la vaniglia otteniamo una cremina.

In una ciotola montiamo le uova con lo zucchero, otteniamo un composto spumoso. Aggiungiamo anche la farina di mandorle, la scorza di due limoni grattugiati, poi la crema di carote, mescoliamo con le fruste. Adesso aggiungiamo il succo di limone e la farina setacciata con il lievito per dolci, lavoriamo con la spatola.

Utilizziamo una tortiera per ciambella, perfetta quella per la chiffon cake, la imburriamo e versiamo il composto. Mettiamo un forno statico a 175° per 60 minuti. Togliamo dal forno e facciamo raffreddare, sformiamo la torta.

Prepariamo la glassa mescolando lo zucchero a velo con il succo di limone. Dobbiamo ottenere una crema densa.

Per fare le carote candite facciamo bollire 200 grammi di acqua con 80 grammi di zucchero. Laviamo le carote e con la mandolina o con il pelapatate tagliamo le fettine sottili, immergiamo nello sciroppo a fuoco spento e lasciamo due ore in infusione.

Versiamo la glassa sulla torta fatta raffreddare e decoriamo con le carote e i ciuffi di menta.