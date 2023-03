Che bella e che buona la crostata di frutta cotta, la ricetta di Natalia Cattelani da E' sempre mezzogiorno

Da non perdere la ricetta della crostata di frutta cotta di Natalia Cattelani, una vera delizia non solo da gustare ma anche da vedere. E’ una delle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta della crostata di frutta del primo marzo 2023. Natalia Cattelani ci suggerisce il dolce fatto con la frutta che va in forno, così già completo. Siamo invece abituati alle crostate con la frutta fresca, non cotta: Questa crostata di Natalia con la frutta è davvero da provare. Non perdete queste e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Natalia Cattelani E’ sempre mezzogiorno – crostata di frutta cotta

Ingredienti per l’impasto: 270 g di farina 0, 40 g di farina di mandorle, 140 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 1 uovo, sale

Per il ripieno: 300 g di ricotta vaccina, 160 g di zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, la scorza di 1 limone, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 40 g di panna fresca, 40 g di farina, 150 g di confettura di pesche, ½ mela, ½ pera, 1 pesca sciroppata, 180 g di ananas fresco, sciroppo alla pesca

Preparazione: iniziamo dalla frolla e impastiamo la farina 0 con la farina di mandorle, il burro morbido a pezzetti, lavoriamo con la punta delle dita e otteniamo un composto sabbioso. Aggiungiamo lo zucchero a velo, l’uovo e il pizzico di sale. Impastiamo il tutto velocemente, avvolgiamo nella pellicola e mettiamo 30 minuti come sempre in frigo.

Stendiamo la frolla fredda col mattarello, foderiamo con la frolla lo stampo per crostate che abbiamo già imburrato e infarinato. Natalia ha scelto uno stampo quadrato. Bucherelliamo il fondo con la forchetta. Versiamo la confettura e spalmiamo.

Passiamo al ripieno e lavoriamo la ricotta con lo zucchero, uniamo la scorza di limone grattugiata, l’uovo e il tuorlo, amalgamiamo e uniamo la panna, mescoliamo il tutto. Volendo possiamo sostituire il latte con la panna. Adesso aggiungiamo anche la farina, mescoliamo e abbiamo la crema che versiamo sulla confettura, livelliamo.

Abbiamo tutta la frutta a fette sottili o a spicchi, la distribuiamo bene. Con la frolla avanzata facciamo dei fiori, delle foglie che disponiamo come mostra la foto del dolce terminato. Mettiamo in forno a 170° per 1 ora. Facciamo raffreddare e completiamo lucidando con lo sciroppo alla pesca.