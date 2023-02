Ciambella variegata è la ricetta di Zia Cri

La ricetta perfetta della ciambella variegata, è il dolce di Zia Cri da E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta della ciambella variegata di Zia Cri. Ancora una volta Cristina Lunardini ci regala la ricetta di un dolce semplice da preparare ma anche goloso perché la ciambella è a due gusti e la serve completando con la glassa. Una glassa fatta con semplice zucchero a velo, una ricetta da aggiunger alle ricette E’ sempre mezzogiorno per la colazione, per la merenda, una delizia per tutta la famiglia. Volendo possiamo anche aggiungere altro al ciambellone variegato di Zia Cri oltre alle gocce di cioccolato. Ricordiamo di passare le gocce nella farina prima di versarle nell’impasto. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, ecco la ricetta del ciambellone bianco e al cioccolato di Cristina Lunardini.

Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno – Ciambella variegata Zia Cri

Ingredienti: 3 uova,190 g di zucchero, 50 ml di olio di riso,130 ml di acqua, 40 ml di caffè, 20 g di cacao,16 g di lievito per dolci, 50 g di fecola, 250 g di farina, 50 g di gocce di cioccolato

Per la glassa: 125 g di zucchero a velo, qualche cucchiaio d’acqua

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero, otteniamo un composto spumoso, aggiungiamo l’olio di semi a filo, l’acqua e continuiamo a montare.

A parte uniamo la farina, la fecola, il lievito per dolci, mescoliamo e versiamo le polveri al composto con le uova, mescoliamo bene.

Dividiamo il composto in due parti, in una aggiungiamo il cacao amaro in polvere e il caffè espresso raffreddato. Nell’altra metà aggiungiamo le gocce di cioccolato che però dobbiamo prima passare nella farina.

Usiamo lo stampo per ciambella che imburriamo e infariniamo. Versiamo metà dell’impasto chiaro, versiamo età dell’impasto al cioccolato, aggiungiamo adesso il resto dell’impasto chiaro e poi l’impasto al cacao. Usiamo una punta di coltello e mescoliamo un po’ il composto. Mettiamo in forno 40 minuti a 170°.

Prepariamo la glassa mescolando lo zucchero a velo con un pochino di acqua che versiamo un po’ alla volta, otteniamo così la glassa densa.

Togliamo la ciambella dal forno, facciamo ben raffreddare e solo dopo versiamo la glassa.