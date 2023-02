Crostata catalana, la ricetta di Francesca Marsetti

Che meraviglia la crostata catalana, ecco la ricetta di Francesca Marsetti

Dalle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta della crostata catalana di Francesca Marsetti. È una crostata molto semplice da fare, basta preparare la pasta a frolla lasciarla in frigo e nel frattempo dedicarci alla crema. La vera golosità della crostata catalana è lo zucchero caramellato che creiamo in superficie. Come sempre Francesca Marsetti regala ricette E’ sempre mezzogiorno perfette sia nella spiegazione che per le dosi che suggerisce, la crostata catalana è un suo dolce ricordo del viaggio in Australia. La crostata catalana di Francesca Marsetti è perfetta per la colazione, per la merenda o come delizioso dessert. Non perdete queste e le altre ricette di Francesca Marsetti e Antonella Clerici ma anche degli altri chef; non perdete le altre puntate su Rai Uno dal lunedì al venerdì. Ecco come si prepara la crostata catalana, una vera delizia.

Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno – Crostata catalana Francesca Marsetti

Ingredienti – per la frolla: 250 g farina 0, 150 g burro, 100 g zucchero a velo, 40 g tuorlo, sale

Per la crema: 250 ml panna, 50 g tuorli, 50 g zucchero, 3 g amido di mais, vaniglia, sale – Inoltre: 100 g zucchero di canna, lamponi

Preparazione: per la frolla impastiamo la farina con il burro ma lo facciamo con la punta delle dita in modo da ottenere un composto sabbioso, aggiungiamo lo zucchero e un pizzico di sale, aggiungiamo anche i tuorli e lavoriamo il tutto. Otteniamo un panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo anche per un’ora.

Per preparare la crema versiamo la panna con il baccello di vaniglia nel pentolino. In una ciotola sbattiamo i tuorli con lo zucchero e i semi di vaniglia, aggiungiamo un pizzico di sale, l’amido e mescoliamo, otteniamo una pastella che versiamo nella panna calda. Continuiamo a mescolare sul fuoco fino a quando la crema si addensa, togliamo dal fuoco e versiamo la crema in un contenitore grande copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare.

Stendiamo la frolla fredda otteniamo un disco spesso circa mezzo centimetro, lo disponiamo nella tortiera imburrata. Creato il guscio di frolla bucherelliamo il fondo con la forchetta. Mettiamo in forno a 170 ° per 12 minuti. Togliamo la frolla dal forno e versiamo all’interno la crema, livelliamo e mettiamo in forno a 170 ° per 10 massimo 15 minuti.

sforniamo la crostata e la facciamo intiepidire, completiamo con lo zucchero di canna ma lo aggiungiamo poco alla volta. Usiamo il cannello per caramellare lo zucchero, solo dopo aggiungiamo altro zucchero di canna, caramelliamo e proseguiamo fino a esaurire lo zucchero. Completiamo con i lamponi freschi la nostra crostata catalana.