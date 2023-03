La ricetta del goloso e soffice plum cake alle mele, la ricetta di Antonio Paolino da E' sempre mezzogiorno

Che buono il plum cake alle mele di Antonio Paolino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 6 marzo 2023. E’ un dolce molto semplice da fare ma Antonio Paolino aggiunge dei passaggi in più. Così alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno aggiungiamo il plum cake che è con le mele ma in più va anche bagnato con il succo d’arancia. Sarà soffice e goloso ma facciamo attenzione a non farlo bagnare troppo. Dopo avere versato il succo sul dolce ancora caldo lo mettiamo sulla gratella. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del plum cake alle mele di Antonio Paolino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Plum cake alle mele

Ingredienti: 250 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 2 uova, 1 tuorlo, 170 g di zucchero semolato, 2 mele red delicious, un cucchiaio di estratto di vaniglia, 100 g di succo di mele, 80 g di olio di semi di girasole, ½ cucchiaino di cannella in polvere, 10 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, 1 l di succo d’arancia

Per la purea di mele: 2 mele red delicious, 2 cucchiai di zucchero semolato, 2 cucchiai di succo di limone, 1 stecca di cannella, un cucchiaio di estratto di vaniglia

Per ultimare: gelatina spray, 2 ciuffi di menta fresca

Preparazione: tagliamo le mele a dadini senza la buccia, facciamo tutti dadini il più simili possibile, irroriamo con il succo di mela freddo, aggiungiamo cannella e vaniglia, lasciamo in frigo coperto per 15 minuti.

Nella ciotola montiamo le uova con lo zucchero, abbiamo un composto spumoso e solo dopo aggiungiamo l’olio di semi ma a filo mentre continuiamo a lavorare il composto con le fruste. Uniamo anche cannella in polvere e vaniglia. Lavoriamo e aggiungiamo la farina e il lievito già setacciati. Adesso lavoriamo il tutto con la spatola. Aggiungiamo anche le mele marinate con il loro succo, mescoliamo e versiamo tutto nello stampo da plum cake già imburrato e infarinato. Antonio Paolino ha usato lo stampo da 21 cm di lunghezza. Mettiamo in forno a 175° per 55 minuti circa.

Passiamo alla purea che possiamo aggiungere al dolce: tagliamo a pezzi le mele senza buccia, mettiamo nel pentolino con succo di limone, zucchero semolato, vaniglia e la stecca di cannella. Facciamo cuocere a fiamma bassa per 30 minuti, mescoliamo ogni tanto. Togliamo la stecca e frulliamo in modo grossolano.

Sformiamo il plum cake ancora caldo e irroriamo con il succo d’arancia, adagiamo sulla gratella, facciamo raffreddare. Serviamo le fette di dolce con la purea di mele.