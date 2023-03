Rotolo mimosa è la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta del rotolo mimosa, la ricetta dolce e golosa di Francesca Marsetti

Il rotolo mimosa è il dolce tipico della festa della donna, della festa della mamma, della primavera, che sta per arrivare. Un rotolo di mimosa con la ricetta di Francesca Marsetti non poteva mancare tra le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo due pan di Spagna sottili nella placca da forno, poi la crema che rendiamo ben fredda, quindi ananas o fragole, la frutta che preferiamo o anche altro. Non perdete la ricetta del rotolo mimosa di Francesca Marsetti, la ricetta di un dolce che è una vera delizia. Ecco come si fa il rotolo mimosa, il rotolo dolce all’ananas di Francesca Marsetti per E’ sempre mezzogiorno.

Rotolo mimosa ricetta di Francesca Marsetti – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la base: 160 g di farina 0,160 g di zucchero, 8 uova, sale

Per la bagna: 400 ml di acqua, 300 g di zucchero,100 ml di rhum bianco

Per la crema: 500 ml di latte, 1 baccello di vaniglia, scorza di limone, 6 tuorli,140 g di zucchero semolato, 40 g di farina 00, 250 ml di panna fresca, sale

Per guarnire: ananas a cubetti

Preparazione: per il pan di Spagna montiamo gli albumi a neve, mettiamo da pare. In un’altra ciotola montiamo i tuorli con lo zucchero, lavoriamo a lungo, poi uniamo la farina setacciata, lavoriamo adesso con la spatola. In più tempi versiamo nella ciotola con la farina anche gli albumi a neve, lavoriamo con la spatola e versiamo il composto in due placche, lo stendiamo. Le placche devono essere foderate con la carta forno. Mettiamo in forno 7 minuti a 190°.

Per la crema versiamo latte, scorza di limone e vaniglia nella pentola, scaldiamo. Nella ciotola invece lavoriamo i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo la farina, stemperiamo con il latte caldo, mescoliamo subito e rimettiamo sul fuoco. Facciamo addensare cuocendo la crema a fiamma bassa e mescolando. Facciamo raffreddare benissimo anche in frigo. Aggiungiamo poi la panna montata e mescoliamo.

Per la bagna facciamo bollire acqua e zucchero, togliamo dal fuoco e aggiungiamo il liquore, facciamo raffreddare.

Tagliamo uno dei pan di Spagna a piccoli dadini. L’altro lo inzuppiamo con la bagna. Farciamo con 2/3 della crema e aggiungiamo l’ananas a dadini. Arrotoliamo e chiudiamo con la carta forno e la pellicola. Mettiamo in frigo per qualche ora. Completiamo il rotolo con la crema sulla superficie e dadini di pan di Spagna. Mettiamo in frigo.