Chiocciolotti, la ricetta dei biscotti di Antonio Paolino

La ricetta di Antonio Paolino dei favolosi chiocciolotti, i biscotti buonissimi di E' sempre mezzogiorno

La ricetta dei biscotti chiocciolotti di Antonioni Paolino, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno del 13 marzo 2023. E’ la ricetta dei biscotti doppio gusto dello chef salernitano, è la ricetta per fare i chiocciolotti, i biscotti con pasta frolla due colori, belli da vedere, golosi di certo. Da non perdere le ricette di Antonio Paolino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, da non perdere la ricetta dei chiocciolotti, fatti con pasta frolla al caramello e pasta frolla semplice. Non mancano vaniglia, cacao, panna e zucchero di canna. Ecco la ricetta dei biscotti di Antonio Paolino dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Antonio Paolino E’ sempre mezzogiorno – Biscotti Chiocciolotti

Ingredienti per la pasta frolla: 220 g di farina 00, 130 g di burro, 95 g di zucchero a velo, 2 tuorli, un pizzico di sale

Per la pasta frolla al caramello: 100 g di zucchero semolato, 25 g di panna liquida, 180 g di burro, 240 g di farina 00, 10 g di cacao, 1 albume, 25 g di zucchero di canna, Un cucchiaino di estratto di vaniglia

Per ultimare: 1 albume, 80 g di zucchero di canna

Preparazione per la pasta frolla: Lavoriamo in una planetaria munita di foglia la farina e il burro a pomata. Sabbiamo il composto per qualche minuto. Possiamo anche lavorare il tutto nella ciotola con la punta delle dita. Aggiungiamo lo zucchero a velo e mescoliamo. Uniamo anche i due tuorli e un pizzico di sale e impastiamo fino ad ottenere un composto morbido. Avvolgiamo il panetto in un foglio di carta forno e raffreddiamo in frigo per 2 o 3 ore.

Per la frolla al caramello: caramelliamo a secco lo zucchero versandolo poco per volta in un pentolino caldo fino a scioglierlo del tutto. Aggiungiamo poi la panna bollente e il burro a dadini. Mescoliamo con un cucchiaio di legno e lasciamo raffreddare.

Versiamo il composto freddo in una ciotola grande, uniamo lo zucchero di canna, un albume, la farina e il cacao setacciati, anche la vaniglia. Mescoliamo velocemente fino a formare un impasto morbido. Trasferiamo su carta forno e lasciamo riposare al fresco un paio d’ore.

Trascorso il riposo, stendiamo le 2 paste frolle ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Spennelliamo con dell’albume il rettangolo di pasta frolla al cacao, adagiamo sopra il rettangolo di frolla al caramello e chiudiamo ottenendo un rotolo. Facciamo raffreddare il rotolo in frigo per 15 minuti, spennelliamo con l’albume la superficie e cospargiamo con abbondante zucchero di canna. Affettiamo il rotolo ad uno spessore di circa un centimetro, disponiamo le fette su una leccarda con carta forno e cuociamo in forno preriscaldato a 170° per 15 minuti circa. Serviamo i biscotti chiocciolotti tiepidi ma saranno buonissimi anche freddi.