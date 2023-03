Frollini alla panna, la ricetta dei biscotti di Zia Cri

Sono facilissimi da fare i frollini alla panna di Zia Cri, la ricetta dei biscotti E' sempre mezzogiorno

Finalmente ecco la ricetta dei biscotti di Zia Cri, la ricetta dei frollini alla panna di Cristina Lunardini. E’ la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei biscotti alla panna. Frollini di Zia Cri golosi perché nell’impasto ci sono il miele, la panna, il burro, anche la farina di riso e ovviamente gli ingredienti di sempre dei biscotti. Ancora una volta le ricette E’ sempre mezzogiorno ci regalano nuove idee, ricette dolci per coccolarci e coccolare i nostri cari, gli amici, la famiglia. Fare i frollini alla panna di Cistina Lunardini è davvero semplice ma seguiamo nel dettaglio i passaggi per ottenere un ottimo risultato, come quello visto oggi 9 marzo 2023 nella cucina di Antonella Clerici su Rai 1. Non perdete queste e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Frollini alla panna

Ingredienti: 500 g di farina di farro, 60 g di fecola, 60 g di farina di riso,140 g di zucchero a velo, 2 cucchiai di miele d’acacia, 220 g di burro, 100 ml di panna fresca, 2 uova, 16 g lievito per dolci, 1 bacca di vaniglia, sale

Preparazione: Lavoriamo il burro freddo tagliato a piccoli cubetti con lo zucchero e il miele per qualche minuto, aggiungiamo poi anche le uova, la vaniglia e continuiamo a mescolare fino a fare amalgamare bene tutti gli ingredienti.

In una ciotola a parte mescoliamo la farina di farro, la farina di riso, la fecola e il lievito, uniamo al composto alternando con la panna. Lasciamo riposare l’impasto in frigorifero per almeno 1 ora.Su una spianatoia tiriamo la pasta con il mattarello a 8 mm, coppiamo con un coppapasta da 6 cm e ricaviamo tanti dischetti. Disponiamo biscotti in una placca da forno foderata con la carta forno. Con un copppasta da 1 cm tagliamo il centro come per formare la ciambellina. Mettiamo in forno a 170° per 16 minuti circa. Sforniamo e facciamo raffreddare. Possiamo conservali nei barattoli di vetro o di metallo.