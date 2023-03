Fulvio Marino, la ricetta dei cornetti salati

Sono buonissimi i cornetti salati, la ricetta è di Fulvio Marino per E' sempre mezzogiorno

Ma che buoni i cornetti salati, la ricetta di Fulvio Marino. Li possiamo mangiare semplici o farciti ma i cornetti salati di E’ sempre mezzogiorno sono una delle golosità da provare subito. Cornetti rustici, una delle ricette di Fulvio Marino e Antonella Clerici. Dopo tutti i dolcetti per la festa della donna ecco le ricette del 9 marzo 2023, la ricetta dei cornetti arricchiti con burro e strutto. Di certo sono calorici ma ogni tanto possiamo prepararli, perfetti anche per un buffet, per una festa, un party tra amici. Non perdete questa ricetta di Fulvio Marino dei cornetti salati, non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno su Rai 1 dal lunedì al venerdì.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Cornetti salati

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 8 g di lievito di birra fresco, 250 ml di acqua,10 g di sale, 40 g di burro

Per sfogliare: 80 g di strutto, 80 g di burro morbido

Per guarnire: fiocchi di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua fredda e mescoliamo come sempre con il cucchiaio, solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e aggiungiamo il burro morbido a pezzetti, lavoriamo bene il tutto. Copriamo l’impasto e lasciamo lievitare a temperatura ambiente per circa due ore.

Stendiamo l’impasto con il mattarello ci aiutiamo con un po’ di farina. Otteniamo uno spessore di mezzo cm. Spalmiamo lo strutto e il burro già lavorato a pomata. Adesso pieghiamo a libro e copriamo, facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente.Stendiamo di nuovo l’impasto col mattarello, sempre ottenendo uno spessore di mezzo cm ma questa volta dobbiamo ottenere un rettangolo che ci permetta di tagliare i triangoli. E’ il classico modo per fare i cornetti. Partendo dalla base arrotoliamo ogni triangolo e otteniamo i cornetti.

Disponiamo i cornetti sulla teglia, copriamo, facciamo lievitare sempre a temperatura ambiente per 1 ora e mezza. Mettiamo in forno a 200° per circa 15 minuti.