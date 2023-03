Pasteis de Belem, la ricetta di Daniele Persegani

Favolosi pasteis de Belem, i dolcetti portoghesi con la golosa crema. La ricetta la suggerisce Daniele Persegani

La ricetta delle pasteis de Belem È una vera delizia, è una delle ricette dolci di Daniele Persegani per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Le pasteis de Belem sono dolcetti portoghesi, favolosi, si gustano tiepidi, ma saranno buonissimi anche freddi. Daniele Persegani forse cuoce un po’ troppo i dolcetti, per il resto la ricetta sembra davvero perfetta. Possiamo aggiungere o meno lo zucchero a velo e la cannella in polvere, questo dipende molto dal nostro gusto. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno i dolcetti tipici portoghesi che troviamo spesso anche in Italia. Pasta sfoglia, crema e il dolcetto va in forno.

Pasteis de Belem ricetta Daniele Persegani – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 3 confezioni di pasta sfoglia rettangolare, ½ l di panna fresca, 7 tuorli, 140 g di zucchero,15 g di amido di mais, ½ bacca di vaniglia, Buccia di ½ arancia, Buccia di ½ limone, cannella in polvere

Preparazione: utilizziamo la pasta sfoglia già pronta, Daniele Persegani utilizza la sfoglia rettangolare. Nel pentolino versiamo la panna e la scorza grattugiata di mezzo limone e di mezza arancia, aggiungiamo i semi di vaniglia. A parte in una ciotola sbattiamo i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo l’amido di mais, mescoliamo e poi aggiungiamo un po’ di panna calda, mescoliamo subito aggiungiamo il resto della panna calda, mescoliamo bene. Copriamo la ciotola con la pellicola e facciamo raffreddare del tutto la crema.

Stendiamo con il mattarello la sfoglia rettangolare spolveriamo con lo zucchero a velo e arrotoliamo, otteniamo un rotolino. Facciamo lo stesso con l’altra sfoglia poi avvolgiamo intorno al primo rotolo di sfoglia punto facciamo lo stesso con la terza sfoglia, in questo modo abbiamo un rotolo grande di pasta sfoglia che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo per minimo 30 minuti.

Togliamo la pellicola al rotolo di pasta fredda e tagliamo a fette spesse non più di 2 cm. Appiattiamo ogni fetta con le mani otteniamo un disco spesso circa 3 mm. Spolveriamo con lo zucchero a velo gli stampini di alluminio foderiamo, con i dischetti di pasta sfoglia li schiacciamo bene, versiamo la crema, lasciamo 1 cm di bordo e mettiamo in forno a 200° per meno di 30 minuti. Togliamo dal forno, facciamo intiepidire e completiamo con una spolverata di zucchero a vela, se vogliamo anche con la cannella.