Ricette dolci Natalia Cattelani: la torta mousse che non va in forno

Torta mousse la ricetta di Natalia Cattelani, non va in forno ma in frigo

La ricetta della torta mousse al cioccolato di Natalia Cattelani è perfetta in questo periodo per chi ha in casa delle uova di cioccolato ma ovviamente è una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da provare sempre- La torta mousse di oggi 12 aprile 2023 non va in forno ma in frigo, nessuna cottura e una preparazione davvero semplice. Come sempre Natalia Cattelani ci stupisce con le sue ricette dolci, ancora una volta la ricetta di una torta speciale. Non perdete questa ricetta della torta fredda di Natalia che possiamo anche congelare e poi tirare fuori 30 minuti prima di servirla.

Ricette Natalia Cattelani E’ sempre mezzogiorno – Torta Mousse

Ingredienti per la base 250 g di wafer alle nocciole, 60 g di burro, 30 g di nocciole tritate, 10 g di cacao amaro in polvere

Per la crema: 250 g di mascarpone, 200 g di panna, 200 g di formaggio spalmabile, 200 g di cioccolato fondente, 50 g di zucchero a velo

Per la decorazione: 50 g di nocciole tostate tritate, 50 g di cioccolato fondente tritato, 100 g di panna montata

Preparazione: tritiamo insieme wafer e nocciole, usiamo il mixer. A parte lavoriamo il burro con la granella di nocciola e il cacao amaro in polvere, adesso aggiungiamo wafer e nocciole tritati, amalgamiamo bene il tutto. Versiamo il composto nello stampo a cerniera che abbiamo già foderato alla base con la carta forno. Schiacciamo con il cucchiaio tutto il composto e mettiamo in frigo coperto per 30 minuti.

Intanto prepariamo la mousse e facciamo sciogliere il cioccolato a pezzi. A parte lavoriamo il mascarpone con la panna liquida usando le fruste elettriche. In un’altra ciotola lavoriamo il formaggio spalmabile con lo zucchero a velo e Questo composto lo uniamo al composto con il mascarpone, mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo anche il cioccolato fuso.

Versiamo metà della mousse sulla base fredda, livelliamo e aggiungiamo sopra la granella di nocciole e il cioccolato tritato. Versiamo adesso il resto della crema, livelliamo e completiamo con la panna montata. Mettiamo di nuovo in frigo.