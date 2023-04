Ciambella doppia panna e fragole, la ricetta di Zia Cri

E' una vera delizia la ciambella doppia panna e fragole di Zia Cri, la ricetta dolce E' sempre mezzogiorno

Da non perdere la ricetta della ciambella doppia panna e fragole di Zia Cri, una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 aprile 2023. E’ una vera delizia la ciambella con la panna e le fragole di Zia cri e come sempre è un dolce semplice da preparare. Il gusto del rum, il mascarpone, la panna fresca, le fragole fresche ma anche un po’ di menta fresca per decorare. Ogni ricetta di Cristina Lunardini è da copiare. Non perdete questa ricetta del ciambellone panna e fragole di Zia Cri e le altre ricette con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Ciambella doppia panna e fragole

Ingredienti: 200 g di zucchero, 200 g di farina 00, 30 g zucchero a velo, 2 uova, 1 tuorlo, 200 ml di panna fresca, 2 cucchiai di rum, 1 bustina di lievito per dolci, 200 g mascarpone, 200 ml panna fresca, 500 g fragole fresche, menta fresca, 250 g di fragole fresche, 50 g zucchero, 1 limone

Preparazione: puliamo i 250 g di fragole fresche, facciamo attenzione a non rovinarel le fragole che tagliamo a piccoli cubetti e cuociamo con lo zucchero e qualche goccia di limone per 10 minuti. Sistemiamo le fragole cotte in piccoli stampini di silicone. Mettiamo gli stampini nel congelatore per circa 3 ore.

Montiamo le uova e il tuorlo con lo zucchero. Aggiungiamo la panna a filo, poi la farina e il lievito setacciati. Continuiamo a montare e aggiungiamo il rum.Versiamo l’impasto in uno stampo di 24 cm imburrato e infarinato e disponiamo al centro le fragole congelate. Cuociamo a 170°C per 40 minuti. Sforniamo la ciambella e facciamo raffreddare.Per la decorazione, montiamo la panna con il mascarpone e lo zucchero a velo e completiamo con fragole fresche e menta.