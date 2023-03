Girelle danesi con crema e cioccolato, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta delle golose girelle danesi con crema e cioccolato di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

La ricetta delle girelle danesi di Fulvio Marino, la ricetta da E’ sempre mezzogiorno. Un dolce che è perfetto per la colazione e per la merenda, una vera golosità. Fulvio Marino farcisce le girelle con la crema pasticcera e con le gocce di cioccolato ma possiamo anche aggiungere altro. Le girelle danesi, una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da provare, è la ricetta dolce di Fulvio Marino del 20 marzo 2023, non siamo ancora contenti dei dolci per la t del papà e di quelli in arrivo per la Pasqua. Infatti, scopriamo subito la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino per fare le favolose girelle con la crema pasticcera. Non è una ricetta complicata ma come sempre occorre pazienza per le varie lievitazioni.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Girelle danesi di Fulvio Marino

Ingredienti per l’impasto 500 di farina 0 forte,125 g di uova,150 g di latte, 90 g di zucchero,10 g di sale, 12 g di lievito di birra, 75 g di burro

Per farcire: 200 g di crema pasticcera,100 g di gocce di cioccolato, burro per sfogliare, zucchero a velo, uovo per spennellare

Preparazione: nella ciotola mescoliamo la farina con le uova già sbattute e quasi tutto il latte, aggiungiamo anche il lievito di birra fresco sbriciolato e ancora un po’ di latte. Impastiamo e aggiungiamo anche lo zucchero, in due tempi. Impastiamo ancora e aggiungiamo adesso il sale e il latte rimasto. Impastiamo adesso più a lungo e solo dopo aggiungiamo il burro morbido, lo aggiungiamo un po’ alla volta. Copriamo il nostro impasto e lo mettiamo in frigo per circa 12 ore.

Stendiamo l’impasto freddo con il mattarello, otteniamo un rettangolo spesso mezzo cm circa. Sopra il rettangolo spalmiamo il burro a pomata necessario; pieghiamo a portafoglio e disponiamo sulla teglia. Copriamo e mettiamo in frigo 45 minuti. Stendiamo di nuovo l’impasto freddo con il mattarello, sempre spessore di mezzo cm. Adesso sul rettangolo ottenuto spalmiamo la crema, ma lasciamo libero almeno 1 cm di bordo. Aggiungiamo anche le gocce di cioccolato. Arrotoliamo dal lato lungo. Tagliamo a fette di circa 5 cm il rotolo, le schiacciamo un po’ e le disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo e facciamo lievitare, devono raddoppiare il loro volume. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno 15 minuti a 180°.