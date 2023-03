La torta zeppola di San Giuseppe, ricetta di Sal De Riso

Favolosa la torta zeppola di San Giuseppe di Sal De Riso, la ricetta per la fesa del papà

Che meraviglia la ricetta della zeppola di San Giuseppe di Sal De Riso, in realtà è una torta di zeppola, è una ciambella perché è una zeppola enorme. E’ la ricetta della zeppola di San Giuseppe proposta nella puntata di oggi 17 Marzo 2023 di E’ sempre mezzogiorno. domenica prossima sarà la festa del papà e questo dolce di Sal De Riso è davvero un regalo speciale. Tra le tante ricette di E’ sempre mezzogiorno troviamo varie preparazioni per le zeppole di San Giuseppe, le possiamo cuocere in forno o friggere, ma di certo questa zeppola enorme preparata dal maestro pasticcere salernitano è una vera delizia. Ecco come si prepara la zeppola di San Giuseppe di Sal De Riso, iniziamo dall’impasto per la pasta bignè e proseguiamo con la confettura di amarene e la crema pasticcera. Non perdete queste le altre ricette dolci con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Sal De Riso – Zeppola di San Giuseppe

Ingredienti per la pasta bignè: 350 g di acqua, 350 g di burro, 8 g di sale, 350 g di farina 00, 600 g di uova

Per la crema pasticcera: 400 g di latte fresco intero,100 g di panna fresca liquida, 6 tuorli d’uovo, 50 g di zucchero, 65 g di amido di mais, 2 g di sale, La scorza di 1 limone, La scorza di 1 arancia,1/3 di bacca di vaniglia, 20 g di liquore all’arancia, 500 g di panna montata, 50 g di zucchero

Per la confettura di amarene: 600 g di amarene, 4 g pectina, 300 g di zucchero, 6 g di succo di limone

Per terminare: amarene candite, granella di zucchero

Preparazione: iniziamo dall’impasto e versiamo l’acqua nella pentola, portiamo a bollore aggiungendo il burro a pezzi e il sale. Quando il burro è completamente sciolto versiamo la farina e mescoliamo immediatamente, sarà pronto quando il composto si stacca dalla pentola. A questo punto versiamo il composto in una ciotola o nella planetaria e aggiungiamo le uova una alla volta. lavoriamo bene il composto e lo versiamo in una sacca da pasticceria con bocchetta liscia.

Foderiamo la teglia con la carta forno e creiamo con l’impasto una ciambella del diametro di 22 cm circa. Aggiungiamo sopra della granella di zucchero e mettiamo in forno a 170 ° per circa un’ora.

Passiamo alla crema, versiamo il latte e la panna nella pentola e aggiungiamo la scorza di limone e di arancia e la vaniglia, facciamo scaldare bene.

in una ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero poi uniamo l’amido di mais e il sale, aggiungiamo alla pastella un po’ del latte caldo e mescoliamo, versiamo la pastella nella pentola con il resto del latte e la panna. Cuociamo a fiamma bassa mescolando sempre fino ad ottenere la crema. Togliamo dal fuoco la crema e aggiungiamo il liquore all’arancia, versiamo la crema in un contenitore largo e facciamo raffreddare con la pellicola a contatto, facciamo raffreddare anche in frigo.

Per la confettura versiamo la purea di amarene nel pentolino con quasi tutto lo zucchero, portiamo a 103° e aggiungiamo la pectina che abbiamo miscelato con lo zucchero rimasto e il succo di limone.

Tagliamo la ciambella a metà ovviamente quando è fredda, facciamo uno strato di confettura di amarene e poi uno strato di crema, aggiungiamo anche qualche amarena sciroppata.

Alla crema pasticcera avanzata aggiungiamo la panna montata e zuccherata, amalgamiamo bene e aggiungiamo anche questa crema come ripieno della zeppola. Copriamo con l’altra parte della ciambella e decoriamo Il dolce.