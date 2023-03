Zeppole di San Giuseppe, la ricetta di Raffale Lenti

Le zeppole fritte di San Giuseppe, la ricetta delle zeppole di Raffaele Lenti per la festa del papà da Geo

Dalle ricette Geo la ricetta delle zeppole di San Giuseppe di Raffaele Lenti. Le zeppole di San Giuseppe sono i dolci fritti che non possono mancare per la festa del papà, per il 19 Marzo. È però vero che molti preferiscono cuocere in forno le zeppole di San Giuseppe ma di certo la frittura è ben più golosa. Ovviamente le zeppole di San Giuseppe le farciamo con la crema pasticcera completando il dolce con le amarene e lo zucchero a velo. Prepariamo la crema e la facciamo raffreddare con la pellicola a contatto. Fare l’impasto delle zeppole per la festa del papà non è per niente difficile, seguiamo nel dettaglio la ricetta di Raffaele Lenti e avremo anche noi per la festa del papà delle ottime zeppole di San Giuseppe da friggere in olio profondo e ben caldo. Non perdete le altre ricette dolci per il 19 Marzo.

Ricette Geo – Le zeppole di San Giuseppe di Raffaele Lenti

Ingredienti per 10 zeppole: 150 g di farina 00, 4 uova, 125 g di burro, 250 g di acqua, sale, olio per friggere

Per la crema: 3 tuorli, 65 g di zucchero, 20 g di amido di riso, 250 g di latte, la scorza di mezzo limone e vaniglia

Inoltre: 30 amarene sciroppate e zucchero a velo

Preparazione: facciamo bollire l’acqua con il sale e il burro, solo dopo versiamo la farina tutta in una volta mescolando subito. Facciamo andare sempre mescolando e cuocendo fino a quando il composto si stacca dalle pareti della pentola. Versiamo il composto nella ciotola e aggiungiamo le uova ma due alla volta. Versiamo il composto che risulterà cremoso nella sacca da pasticcere con bocchetta rigata. Formiamo gli anelli di impasto su carta forno. Ovviamente la carta forno la dobbiamo già tagliare in quadrati, In questo modo sarà più semplice e friggere le zeppole.

Friggiamo le zeppole in olio profondo e ben caldo, le adagiamo nell’olio caldo con il loro quadrato di carta forno che si staccherà subito dopo e potremo eliminarlo. Ovviamente possiamo anche cuocere le zeppole in forno, in questo caso 12 minuti circa a 220 °.

Per la crema scaldiamo il latte nella pentola aggiungendo la scorza di limone e la vaniglia. In una ciotola intanto montiamo le uova con lo zucchero e aggiungiamo anche l’amido, otteniamo una pastella che versiamo nella pentola con il latte caldo, mescoliamo e facciamo addensare a fiamma bassa. Facciamo raffreddare del tutto la crema con la pellicola a contatto.

Farciamo le zeppole con la crema ben fredda decoriamo con le amarene e lo zucchero a velo.