Ricette dolci Chloe Facchini: torta al limone

La golosa ricetta della torta al limone di Chloe Facchini con pasta frolla alle nocciole

Non perdete la ricetta della torta al limone di Chloe Facchini, la ricetta del 13 aprile 2023, il goloso dolce con base di pasta frolla e un ripieno di crema al limone. Come sempre Chloe Facchini ci regala tanti preziosi consigli per ottenere un gran risultato in cucina. Anche questa volta prepara per E’ sempre mezzogiorno una torta, un dessert delizioso. Inizia con una gran ricetta la puntata del giovedì di E’ sempre mezzogiorno. La pasta frolla della torta al limone di Chloe Facchini è fatta con farina 00 e con farina di nocciole, fa provare subito. Ecco la ricetta.

Ricette Chloe Facchini E’ sempre mezzogiorno – Torta al limone

Ingredienti per la frolla 480 g di farina 00, 50 g di farina di nocciole, 270 g di burro, 200 g di zucchero a velo, 80 g di tuorlo, scorza di 1 limone

Per la crema al limone: 200 g di succo di limone, 360 g di zucchero, 240 g di burro, 50 g di amido di mais, 5 uova, 1 foglio di colla di pesce

Per la crème chiboust: 250 g di crema pasticcera tiepida, 120 g di albume, 110 g di zucchero semolato

Preparazione: iniziamo dalla frolla e lavoriamo il burro già morbido con lo zucchero a velo, solo quando otteniamo una crema aggiungiamo la scorza di limone grattugiata e il tuorlo, impastiamo e aggiungiamo anche la farina 00 e la farina di nocciole. Impastiamo bene il tutto e avvolgiamo il panetto nella pellicola, mettiamo in frigo per 1 ora. Stendiamo la frolla fredda, otteniamo uno spezzo di mezzo cm. Foderiamo con la frolla la teglia scelta per la crostata. Copriamo la frolla con la carta forno e sopra mettiamo dei pesetti, anche dei legumi secchi. Mettiamo in forno 25 minuti a 175°.

Intanto prepariamo la crema. Scaldiamo il succo di limone con il burro. Mettiamo il foglio di colla di pesce in acqua fredda, ricordiamo che l’acqua deve essere 5 volte il peso della gelatina. In un’altra ciotola lavoriamo uova e zucchero, qui aggiungiamo l’amido di mais, poi il burro col limone bollente, mescoliamo e mettiamo tutto di nuovo sul fuoco. Mescoliamo fino a quando si addensa. Facciamo raffreddare la crema in un contenitore ampio e poi in frigo con la pellicola.

Versiamo la crema fredda nel guscio di frolla.

Per la meringa portiamo lo zucchero a 120° ma con un po’ di acqua. Montiamo nella planetaria gli albumi, qui aggiungiamo a filo lo sciroppo e montiamo subito. Versiamo la meringa in 250 g di crema pasticcera, lavoriamo il tutto e versiamo nella sacca da pasticcere, mettiamo in frigo.

completiamo la torta.