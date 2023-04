Torta di grano saraceno e mele la ricetta di Barbara De Nigris

La golosa torta di grano saraceno e mele di Barbara De Nigris è la ricetta E' sempre mezzogiorno da provare subito

Barbara De Nigris per le nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno oggi 18 aprile 2023 ha proposto la golosa ricetta della torta di grano saraceno e mele. E una torta di mele diversa dal solito perché la base è di mele tagliate a dadini, al centro c’è tutto il goloso composto e poi sopra completiamo il dolce con le fettine di mele ma non è finita perché dobbiamo aggiungere anche la confettura di albicocche così andrà di nuovo in forno per due volte, in due tempi. Come sempre le ricette di Barbara De Nigris per E’ sempre mezzogiorno sono semplici, golose, adatte ancora una volta a tutta la famiglia. ecco come si prepara la torta di grano saraceno e mele con la ricetta di Barbara De Nigris.

Torta di grano saraceno e mele ricetta Barbara De Nigris – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 140 g di farina di grano saraceno fine, 4 uova intere,100 g di amido di mais, 100 g di zucchero, 80 g di zucchero di canna, 60 g di yogurt, 120 g di burro, 1 bustina di lievito per dolci, 3 mele golden (600 g), La scorza di un limone

Per completare: 20 g di zucchero di canna, 15 g di zucchero semolato, 70 g di confettura di albicocche

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero, prendiamo metà zucchero bianco e metà zucchero di canna, otteniamo un composto spumoso, quindi dobbiamo lavorare a lungo per minimo 5 minuti. A parte setacciamo il grano saraceno, l’amido di mais e il lievito per dolci, aggiungiamo le polveri un po’ alla volta alle uova. Aggiungiamo anche la scorza grattugiata del limone e lo yogurt, mescoliamo con delicatezza.

Tagliamo il burro a pezzetti, lo ammorbidiamo aggiungendo due cucchiai di impasto e poi possiamo unirlo al restante impasto, amalgamiamo bene il tutto.

Foderiamo lo stampo a cerniera con la carta forno. Tagliamo una mela a dadini e versiamo sulla base dello stampo, spolveriamo con lo zucchero di canna e versiamo sopra l’impasto. Tagliamo adesso le altre due mele a fettine sottili, disponiamo le fettine su tutta la torta. Mettiamo in forno a 170 ° per 25 minuti. Quando togliamo la torta dal forno spennelliamo con la confettura di albicocche e mettiamo in forno per altri 20 massimo 25 minuti a 150°.