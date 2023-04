Bottoni farciti, la ricetta dei biscotti con la crema di Daniele Persegani

Bottoni farciti, la golosa ricetta dei biscotti con la crema di Daniele Persegani per E' sempre mezzogiorno

Bottoni farciti questa è la ricetta di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno. Sono golosi biscotti farciti con la crema al cioccolato, anche questa è una vera delizia da provare subito. La ricetta dei biscotti di oggi 17 aprile 2023 di Daniele Persegani ci mostra come si prepara la base, come si fa una golosa crema, come si decorano in modo semplice questi bottini farciti. Possiamo scegliere noi la grandezza dei biscotti, possiamo farli tutti piccoli, medi, grandi, possiamo farcire i biscotti E’ sempre mezzogiorno con la crema, con la Nutella, con la crema al pistacchio, con quello che preferiamo, se vogliamo anche con la marmellata. Ecco la ricetta dolce da provare subito.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Bottoni farciti

Ingredienti per l’impasto: 70 g di farina 00, 50 g di fecola, 130 g di zucchero, 100 g zucchero a velo per spolverare, 4 uova, 30 g di olio di semi di mais, ½ bacca di vaniglia

Per la crema: 150 g di zucchero, 4 tuorli, ½ lt di latte, 80 g di pasta di nocciole, 140 g di cioccolato fondente, 50 g di amido di mais

Per decorare: 80 g di spalmabile alla nocciola, 80 g di spalmabile al pistacchio

Preparazione: montiamo a lungo le 4 uova con i 130 grammi di zucchero semolato, dobbiamo ottenere un composto spumoso. Poi aggiungiamo la farina e la fecola setacciate, aggiungiamo anche i semi di vaniglia e lavoriamo il tutto dal basso verso l’alto. Aggiungiamo l’olio di semi di mais un po’ alla volta e continuiamo a lavorare. Versiamo tutto il composto in una sacca da pasticcere.

Sulla teglia adagiamo un foglio di carta forno e con l’aiuto di un bicchiere disegniamo dei cerchi, in questo modo sarà più semplice dare forma ai biscotti, basterà riempire i cerchi con l’impasto preparato prima. Spolveriamo i biscotti con lo zucchero a velo e mettiamo in forno per 15 minuti a 180°.

Adesso prepariamo la crema e nel pentolino versiamo il latte con metà dello zucchero, 75 grammi. Scaldiamo e aggiungiamo la pasta di nocciole, mescoliamo. A parte sbattiamo i tuorli con l’altra metà dello zucchero, i semi di vaniglia e poi aggiungiamo anche l’amido, lavoriamo bene il tutto punto. Uniamo il composto con i tuorli al latte caldo e mescoliamo subito. Mettiamo sul fuoco e facciamo addensare continuando a mescolare. Aggiungiamo anche il cioccolato a pezzetti e facciamo sciogliere. Facciamo raffreddare la crema e poi facciamo i biscotti. Uniamo i biscotti due per volta. Completiamo decorando con fili di crema alle nocciole, al pistacchio o al cioccolato, infine zucchero a velo.