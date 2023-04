Ricetta fresco d’estate, la crostata di Natalia Cattelani

La ricetta della crostata fresco d'estate, il dolce di Natalia Cattelani per E' sempre mezzogiorno

Un dolce fresco d’estate e subito pensiamo a dolci colorati e con la frutta fresca infatti la ricetta della crostata di Natalia Cattelani per E’ sempre mezzogiorno è proprio così. Una base di frolla, un po’ di cioccolato bianco, la confettura di mango da fare in casa e poi la crema golosa e tanta frutta fresca colorata e deliziosa, tutta tagliata a dadini. Non perdete la ricetta dolce del 21 aprile 2023 di E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette dolci di Natalia Cattelani. Ecco la crostata con crema e frutta fresca da provare subito e per tutta l’estate.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Natalia Cattelani – Crostata fresco d’estate

Ingredienti per la frolla: 180 g di farina 00, 40 g di fecola di patate, 80 g di zucchero a velo, 1 uovo, sale

Per il ripieno: 80 g di cioccolato bianco fuso, 1 mango, 50 g di zucchero, 1 lime, 300 g di panna fresca, 50 g di zucchero a velo, 150 g di yogurt greco, 5 g di gelatina in fogli, 25 g di panna, 3 fette di melone, 4 fette di melone bianco, 5 fette di ananas sciroppato, 1 kiwi, fettine di lime

Preparazione: iniziamo la frolla e lavoriamo la farina, la fecola e il burro ammorbidito, otteniamo un impasto sabbioso. Un pizzico di sale, lo zucchero a velo e anche l’uovo, lavoriamo ancora e otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola. Mettiamo 30 minuti in frigo. Stendiamo la frolla fredda e disponiamo nello stampo per crostate. Con la forchette bucherelliamo la base, copriamo con la carta forno e sopra adagiamo ceci e sale grosso. Mettiamo in forno 20 minuti a 180°, togliamo carta e pesetti e facciamo stare in forno altri 5 minuti.

Facciamo raffreddare e spennelliamo con il cioccolato bianco fuso, facciamo indurire il cioccolato e aggiungiamo la confettura di mango.

Per fare la confettura di mango in casa versiamo nel pentolino il mango a dadini con zucchero, scorza e succo di lime, facciamo cuocere almeno 15 minuti, facciamo raffreddare.

Passiamo alla crema: montiamo la panna con lo zucchero a velo e poi aggiungiamo lo yogurt greco sgocciolato, amalgamiamo. Aggiungiamo la gelatina reidratata in acqua, scolata e sciolta in un pochino di latte. Spalmiamo la crema sulla confettura e mettiamo 30 minuti in frigo. Per decorare tanta frutta fresca a dadini.