Panini da tè la ricetta di Fulvio Marino

Panini da tè è la deliziosa ricetta di Fulvio Marino per E' sempre mezzogiorno

Che buoni questi panini da tè di Fulvio Marino per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del 20 aprile 2023. Sono deliziosi panini dolci ma non troppo con uvetta e rum, un gusto davvero speciale. Come sempre le ricette di Fulvio Marino sono facili da eseguire perché spiegate nel dettaglio e anche questi panini rotondi da tè li possiamo fare in casa in breve tempo, basta seguire tutti i consigli di Fulvio Marino. Invece dei pasticcini o dei dolcetti pieni di zucchero e burro per il tè possiamo scegliere i panini di Fulvio Marino. Ecco la ricetta.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Panini da tè

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina tipo 0, 10 g di lievito di birra, 290 g di latte, 20 g di zucchero, 40 g di burro, 10 g di sale, 20 g di uvetta, rum

Per guarnire: 50 ml di latte, 1 uovo

Preparazione: lavoriamo la farina con il lievito fresco di birra sbriciolato e quasi tutto il latte, poi versiamo lo zucchero e ancora un po’ di latte, impastiamo e aggiungiamo il sale e il latte avanzato. Impastiamo ancora e solo alla fine aggiungiamo anche il burro morbidi ma un po’ alla volta, facciamo ben assorbire. Copriamo e lasciamo riposare 40 minuti, poi versiamo nell’impasto l’uvetta fatta rinvenire nel rum, impastiamo e copriamo di nuovo, facciamo adesso lievitare per 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Dobbiamo ottenere dall’impasto lievitato panetti da 40 grammi, otteniamo delle palline che disponiamo sulla teglia, copriamo ancora e facciamo lievitare fino al raddoppio del loro volume, ci vorrà almeno 1 ora, dipende dalla temperatura che c’è in casa. Spennelliamo con l’uovo sbattuto con il latte, mettiamo in forno a 250° per circa 15 minuti. Saranno buonissimi gustati ancora tiepidi o freddi, con o senza tè.