La ricetta del profiteroles al limone di Sal De Riso: come si prepara il dolce

Ecco come preparare in casa un golosissimo profiteroles al limone: la ricetta di Sal de Riso

Il maestro pasticcere Sal de Riso ha deliziato i telespettatori di Rai 1 con la sua golosa e delicata ricetta di profiteroles al limone nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Una preparazione che richiede una certa maestria ma che, una volta realizzata, non mancherà di sorprendere i vostri ospiti. Non ci resta che prendere appunti per capire come si prepara questo ottimi dolce. Noi abbiamo riscritto tutti i passaggi ma vi ricordiamo che anche la puntata di E’ sempre mezzogiorno del 28 aprile 2023 può essere rivista su RaiPlay. Sul sito ufficiale di Rai 1 infatti ogni giorno ritrovate tutte le puntate del programma di Antonella Clerici da rivedere in streaming.

Ricette Sal de Riso: ecco la ricetta del profiteroles al limone

Ingredienti:

Crema pasticcera al profumo di limone

Crema al limone

Panna montata profumata al limone

Per la pasta bignè:

250 g di acqua

250 g di burro

6 g di sale

250 g di farina

450 g di uova intere

Per la glassa:

1 kg di panna montata

1 l di latte fresco

Per decorare:

Disco di cioccolato bianco

Zeste di limone candito

Per iniziare, prepariamo la pasta bignè portando a bollore l’acqua insieme al burro morbido e il sale. Una volta che il burro si sarà completamente sciolto e l’acqua bolle, uniamo la farina tutta d’un colpo, mescolando energicamente e lasciando sul fuoco finché il composto si stacca dalle pareti. Trasferiamo il tutto in planetaria o in una ciotola e lasciamo intiepidire. Poi, cominciando a mescolare, uniamo le uova tutte insieme fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Trasferiamo il composto in una sacca da pasticcere con bocchetta liscia da 1 cm e formiamo i bignè, grandi come una noce, su una teglia coperta da carta forno. Inforniamo a 180°, forno preriscaldato e statico, per 35 minuti circa e lasciamo raffreddare.

Per la crema al limone, scaldiamo il succo di limone con la buccia di limone grattugiata. A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero e il sale. Uniamo il succo di limone scaldato e filtrato, rimettiamo sul fuoco e, mescolando, portiamo a 80°. Togliamo dal fuoco e raffreddiamo velocemente a 50°, quindi aggiungiamo il burro a tocchetti e frulliamo con un mixer ad immersione. Copriamo con la pellicola a contatto e lasciamo raffreddare in frigorifero.

Passiamo ora alla crema pasticcera al limone, scaldando il latte con la panna e la scorza grattugiata dei limoni, portando il tutto a bollore. A parte, mescoliamo i tuorli con lo zucchero, i semi di vaniglia, l’amido di mais e il sale. Uniamo la miscela di latte e panna calda e filtrata, rimettiamo sul fuoco e, mescolando, facciamo addensare. Trasferiamo subito in un contenitore largo e freddo, copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare rapidamente.

Mescoliamo la crema al limone alla crema pasticcera e trasferiamo il tutto in una sacca da pasticcere. Farciamo i bignè con la crema ottenuta e passiamo alla copertura: alla crema rimasta, incorporiamo la panna montata e diluiamo con del latte fino ad ottenere la consistenza perfetta per glassare i bignè. Immergiamo i bignè farciti nella crema diluita e li posizioniamo sul piatto da portata. Sopra posizioniamo un disco di cioccolato e facciamo un altro strato di bignè farciti e glassati. Il dolce è servito.