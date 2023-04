La focaccia del sabato di Fulvio Marino: la ricetta

Ecco la ricetta della focaccia del sabato di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

La focaccia del sabato è una prelibatezza rustica che si può trovare nelle panetterie tradizionali di molte regioni italiane. Oggi vi presentiamo la ricetta proposta da Fulvio Marino nella puntata di “È sempre mezzogiorno” in onda il 28 aprile, una versione che unisce la fragranza della farina di segale bianca con il gusto più deciso del farro bianco. Il segreto di questa focaccia sta nel preparare un roux, ovvero una base gelatinosa di farina di segale bianca e acqua che deve raffreddarsi in frigorifero per almeno 40 minuti prima di essere aggiunta all’impasto principale. Questo passaggio permette di ottenere una focaccia più soffice e con una crosta croccante. Vediamo quindi tutti i passaggi per la ricetta della focaccia del sabato che Fulvio Marino ha preparato nella cucina di Antonella Clerici oggi.

La focaccia del sabato di Fulvio Marino: ecco come si prepara

Gli ingredienti per la ricetta della focaccia del sabato di Fulvio Marino:

Per il roux:

40 g di farina di segale bianca

160 ml di acqua

Per l’impasto:

800 g di farina tipo 0

200 g di farro bianco

650 g di acqua

4 g di lievito di birra

70 g di olio evo

25 g di sale

Per guarnire:

Erbe di Provenza

Fiocchi di sale

Per l’impasto vero e proprio, in una ciotola si mescolano farina di segale bianca e acqua fino a formare una pasta omogenea. Lasciamo riposare per circa 40 minuti, quindi uniamo farina di farro bianco, lievito di birra, acqua e il nostro roux precedentemente preparato. Impastiamo tutto, aggiungiamo sale, olio di oliva e spezie aromatiche a piacere (Fulvio consiglia rosmarino e timo), e lavoriamo l’impasto per almeno 20 minuti.

Lasciamo lievitare l’impasto per 2 ore a temperatura ambiente, poi dividiamo in due parti uguali e le adagiamo su teglie oleate da 22 cm. Lasciamo riposare per altre 3 ore, poi aggiungiamo ancora un filo d’olio, erbette aromatiche e schiacciamo leggermente con le mani. Inforniamo a 250°C per circa 25 minuti, fino a quando la focaccia non sarà dorata e croccante.

La focaccia del sabato di Fulvio Marino è perfetta per un pranzo informale o una cena in compagnia. Potete servirla come antipasto o come contorno a una gustosa zuppa di legumi. Se siete amanti della tradizione, potete accompagnare la vostra focaccia con un bicchiere di vino rosso robusto. Buon appetito!