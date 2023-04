Frittelle del luna park, ricetta di Fulvio Marino

Che buone le frittelle del luna park, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta delle frittelle del luna park di Fulvio Marino è una vera dolcezza, una coccola fritta, una vera delizia. E’ la ricetta del 27 aprile 2023, la ricetta che non possiamo perdere. Un impasto davvero semplice con farina 0 forte, lievito di birra ma questa volta secco, zucchero, latte e ovviamente anche un pizzico di sale. E’ una delle ricette di Fulvio Marino più semplice, niente forno ma questa volta friggiamo. Per completare lo zucchero semolato quando le frittelle sono ancora calde, altrimenti non si attacca. Non perdete questa ricetta delle frittelle dolci di Fulvio Marino e le altre ricette con Antonella Clerici.

Frittelle del luna park ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina 0 forte, 7 g di lievito di birra secco, 50 g di zucchero, 300 ml di latte, 50 g di olio di semi di girasole

Per completare: olio di semi per friggere, zucchero

Preparazione: lavoriamo la farina 0 forte con il latte, mescoliamo e aggiungiamo il lievito di birra secco, aggiungiamo anche un po’ di latte e impastiamo il tutto. Aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale e il latte avanzato e impastiamo bene. Solo alla fine aggiungiamo l’olio di semi e completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare a temperatura, deve raddoppiare il suo volume.

Dall’impasto lievitato otteniamo 10 panetti, li disponiamo sulla teglia e copriamo, facciamo lievitare per 40 minuti a temperatura ambiente.

Adesso stendiamo ogni panetto, li schiacciamo, otteniamo le frittelle. Friggiamo in olio profondo ben caldo, facciamo dorare sui due lati. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso e subito dopo ancora calde le passiamo nello zucchero semolato. Le frittelle calde saranno buonissime ma anche fredde se non facciamo passare troppo tempo.