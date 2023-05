Mattonella bicolore la ricetta di Natalia Cattelani

Prepariamo subito la mattonella bicolore di Natalia Cattelani. Ecco la ricetta da non perdere

Dalle nuove ricette di Natalia Cattelani per E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare la mattonella bicolore. Come sempre le ricette dolci di Natalia Cattelani sono perfette e anche molto semplici. Per fare la mattonella bicolore prepariamo prima la frolla a base di farina zero e farina di mandorle, niente di più semplice. Passiamo poi alla preparazione della gelatina ai frutti di bosco e poi alla preparazione della crema. La decorazione è davvero molto semplice, possiamo preparare anche dei biscottini piccoli utilizzando la pasta frolla avanzata e ovviamente aggiungere frutti di bosco, mirtilli e lamponi. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Mattonella bicolore ricetta Natalia Cattelani – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la frolla: 50 g di farina di mandorle, 180 g di farina 0, 100 g di zucchero a velo, 100 g di burro, 1 uovo

Per la gelatina ai frutti rossi: 300 g di frutti di bosco congelati, 120 g di zucchero, Il succo di 1/2 limone, 7 g di gelatina in fogli

Per la crema: 2 tuorli, 80 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 250 g di latte, estratto di vaniglia, 4 g di gelatina in fogli

Per la decorazione: 125 g di lamponi, 125 g di mirtilli, zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il burro a pezzetti e lavoriamo il composto, solo dopo aggiungiamo la farina di mandorle, lo zucchero a velo e l’uovo, lavoriamo bene il tutto ottenendo il classico panetto che avvolgiamo nella pellicola per alimenti. Mettiamo in frigo 30 minuti. Con il mattarello stendiamo la frolla e foderiamo lo stampo per crostate, con la forchetta bucherelliamo la base, copriamo con la carta forno e aggiungiamo sopra i pesetti o i legumi secchi. Mettiamo in forno a 180 ° per 20 minuti, poi togliamo la carta e facciamo cuocere altri 10 minuti, poi facciamo raffreddare la frolla.

Per fare la gelatina versiamo nel pentolino i frutti di bosco congelati con lo zucchero e il succo di mezzo limone, facciamo cuocere per 5 minuti. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo la gelatina che abbiamo ammollato in acqua fredda, facciamo sciogliere. Versiamo il tutto nel guscio di frolla raffreddato e mettiamo in frigo per far rassodare.

Passiamo alla preparazione della crema e nel pentolino versiamo il latte la vaniglia. in una ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais, solo dopo aggiungiamo il latte caldo. Rimettiamo tutto sul fuoco mescolando sempre fino a quando la crema si addensa. Facciamo raffreddare la crema. Poi la versiamo sulla gelatina e livelliamo. Mettiamo in frigo. Per decorare la mattonella utilizziamo lamponi, mirtilli e zucchero a velo.