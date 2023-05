Ricette Francesca Marsetti: facciamo i biscottoni americani

Se avete assaggiato i biscottini americani non potete perdere questa ricetta di Francesca Marsetti

E da non perdere la ricetta dei biscottoni americani di Francesca Marsetti, una delle ricette per biscotti più golosa. Se sì avete assaggiato i biscotti americani non potete perdere questa golosa ricetta della Marsetti suggerita nella puntata del 4 maggio 2023 di E’ sempre mezzogiorno. Biscottoni fatti con gocce di cioccolato al latte, nocciole, arachidi salate e ovviamente uova, burro, farina, zucchero. Non perdete questa e le altre deliziose ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno i grossi biscotti americani, calorici ma davvero buonissimi.

Biscottoni americani ricetta Francesca Marsetti – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 400 g di farina 00, 220 g di burro, 200 g di zucchero di canna,180 g di zucchero semolato, 2 uova, 10 g di lievito per dolci, 100 g di gocce di cioccolato fondente, 100 g gocce di cioccolato al latte, 100 g nocciole, 100 g arachidi salate

Preparazione: dobbiamo lavorare il burro ammorbidito con lo zucchero semolato e lo zucchero di canna. A parte sbattiamo le uova. In un’altra ciotola uniamo la farina e il lievito setacciati.

versiamo le uova a filo nella ciotola con il burro, lavoriamo il tutto, se possibile lavoriamo con la foglia nella planetaria. Adesso aggiungiamo la farina e il lievito ma in più tempi, continuiamo a mescolare il tutto e aggiungiamo le nocciole che abbiamo tritato in modo grossolano e anche le arachidi salate che ugualmente abbiamo tritato al coltello. Aggiungiamo quasi tutte le gocce di cioccolato, amalgamiamo il tutto. otteniamo un composto semplice da lavorare con le mani e in questo modo formiamo dei filoni, li avvolgiamo nella pellicola e mettiamo nel congelatore o nel frigorifero. Si devono ben raffreddare e in questo modo possiamo tagliarli a pezzi.

Bagniamo le mani e ogni pezzo lo rendiamo pallina lavorandolo con le mani, schiacciamo ogni pallina e otteniamo i biscottoni che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Su ogni biscottone aggiungiamo le gocce di cioccolato. Mettiamo in forno a 180 ° per 12 minuti.