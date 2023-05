Parfait di fragole, ricetta Chloe Facchini

La ricetta del goloso parfait di fragole di Chloe Facchini da E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette di Chloe Facchini la ricetta per fare il parfait di fragole. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, e la golosa ricetta di oggi 8 maggio 2023. Sono tutte da provare le ricette di Chloe Facchini, questo dolce con le fragole è perfetto in questo periodo dell’anno. E’ molto semplice preparare il parfait di fragole, è un dolce freddo, non occorre il forno, ma abbiamo bisogno di fare un po’ di attenzione con un paio di passaggi, che ovviamente Chloe Facchini suggerisce nel dettaglio. Ecco la ricetta del dolce con le fragole E’ sempre mezzogiorno.

Parfait di fragole di Chloe Facchini – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per il parfait 550 ml di panna, 200 g di zucchero, 200 g di fragole, 160 g di tuorli, 40 ml di rum

Per guarnire: 1 kg di fragole, 750 g di zucchero, 750 ml di lambrusco secco

Preparazione: lavoriamo i tuorli con lo zucchero e il rum. Nella pentola versiamo l’acqua portiamo quasi a bollore e posizioniamo sulla pentola la ciotola con il composto, dobbiamo procedere con il bagnomaria. Portiamo il composto a 82 °, poi disponiamo la ciotola sul ghiaccio, mescoliamo subito e velocemente. Facciamo raffreddare bene.

Puliamo le fragole e le frulliamo, aggiungiamo questa purea al composto con i tuorli. Aggiungiamo adesso anche la panna semi montata ma in più volte, mescoliamo con delicatezza. Versiamo il tutto in uno stampo, copriamo e mettiamo nel congelatore per minimo sei ore.

Nel pentolino versiamo il Lambrusco con lo zucchero, portiamo a bollore. Aggiungiamo le fragole e togliamo dal fuoco, lasciamo così per due ore. Adesso possiamo togliere le fragole e rimettere il pentolino sul fuoco, portiamo a bollore. Aggiungiamo di nuovo le fragole e facciamo raffreddare.

Serviamo il dolce con le fragole appena preparate ma ovviamente raffreddate. Lo sciroppo che è avanzato potrà diventare una golosa granita, bisogna solo mettere nel congelatore e poi frullare.