Pizza frittata, la ricetta di Fulvio Marino

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la nuova ricetta di Fulvio Marino per fare la pizza frittata. E’ la ricetta che l’esperto in farine, impasti e cottura in forno ha suggerito nella puntata di oggi 5 maggio 2023. E una pizza frittata ma in realtà sembra più una focaccia chiusa in una frittata. La cottura ovviamente è al forno e l’impasto è tutto da scoprire. come sempre Fulvio Marino ci regala ricette complete con dosi perfette e tutti i passaggi spiegati nel dettaglio. Anche per fare la pizza frittata abbiamo bisogno di un po’ di pazienza e di un po’ di tempo a disposizione per le varie lievitazioni. Ecco la ricetta della pizza frittata di Fulvio Marino, non perdete le altre ricette con Antonella Clerici su Rai 1, le ricette di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno pizza frittata – Ricette Fulvio Marino

Ingredienti per l’impasto: 250 g di farina tipo 00, 250 g di farina di tipo 2 buratto, 340 ml di acqua, 4 g di lievito di birra, 5 g di malto in polvere, 11 g di sale, 30 g di olio evo

Per la frittata: 4 uova, 250 g di zucchine, 50 g di formaggio grattugiato, olio evo, timo fresco, sale e pepe

Preparazione: uniamo le due farine e aggiungiamo anche il malto in polvere, mescoliamo e aggiungiamo quasi tutta l’acqua ma anche il lievito fresco di birra sbriciolato, lavoriamo il tutto. Aggiungiamo adesso anche il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora e solo alla fine aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo per circa 12 ore.

Versiamo l’impasto freddo sul piano e formiamo una palla che disponiamo nella tortiera che abbiamo unto con l’olio di oliva. Copriamo e adesso facciamo lievitare 20 minuti ma a temperatura ambiente.

Trascorsi i 20 minuti con le mani stendiamo l’impasto fino ai bordi della tortiera, copriamo ancora una volta e facciamo lievitare 45 minuti a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 240 ° per 8 minuti.

Sbattiamo le uova con sale, formaggio grattugiato, pepe e timo. togliamo la pizza dal forno, sono già passati gli 8 minuti, e versiamo sopra il composto con le uova. tagliamo a rondelle le zucchine e disponiamo sulla pizza, mettiamo di nuovo in forno a 200 ° per 10 minuti.