Torta mille rose, la ricetta di Natalia Cattelani per la festa della mamma

Torta mille rose è la ricetta per la festa della mamma di Natalia Cattelani

Dalle nuove ricette di Natalia Cattelani per E’ sempre mezzogiorno la ricetta della torta mille rose, la ricetta per la festa della mamma ma non solo. E’ una ricetta golosa, una ricetta per una torta fatta di rose, di golose rose ripiene di confettura di fragole. Possiamo ovviamente scegliere anche un’altra confettura. Come sempre le ricette di Natalia Cattelani per i dolci E’ sempre mezzogiorno sono una vera delizia e anche semplici da eseguire. Ecco come si fa la torta mille rose di Natalia Cattelani, non perdete le altre ricette per la festa della mamma e non solo.

Ricette dolci Natalia Cattelani – Torta mille rose E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 450 g di farina 0, 180 g di zucchero, 150 g di yogurt greco al naturale, 90 g di olio di semi di girasole, 3 tuorli, 1 limone, 1 bustina di lievito per dolci

Per il ripieno: 300 g di confettura alle fragole

Per la decorazione: 80 g di zucchero a velo, 1 cucchiaino di confettura alle fragole

succo di limone, 1 uovo, 6 fragole, foglie di menta

Preparazione: nella ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero semolato, poi aggiungiamo l’olio e la scorza di limone grattugiata, mescoliamo bene il tutto. Adesso aggiungiamo anche lo yogurt greco al naturale, lavoriamo e aggiungiamo la farina 0 e il lievito per dolci che però setacciamo, lavoriamo ancora l’impasto.

Stendiamo l’impasto ottenendo uno spessore di mezzo centimetro, ovviamente usiamo il mattarello. Dall’impasto otteniamo dischetti di circa 8 cm di diametro, avremo più o meno 40 dischetti.

Sul piano disponiamo tre dischetti uno accanto all’altro ma leggermente sovrapposti, li appiattiamo al centro con il mattarello. Li farciamo al centro con un po’ di confettura e ripieghiamo i dischetti ottenendo così dei ravioli. Arrotoliamo il tutto e abbiamo una rosa. Proseguiamo così con tutti gli altri dischetti che disponiamo nello stampo da 26 cm di diametro. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno a 180 ° per 45 minuti.

Per la glassa rosa mescoliamo lo zucchero a velo con un cucchiaino di confettura e un pochino di succo di limone punto facciamo raffreddare la torta e versiamo la glassa.