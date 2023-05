Tortelli dolci fritti cioccolato e ciliegie, ricetta di Daniele Persegani

Che buoni i tortelli dolci fritti cioccolato e ciliegie di Daniele Persegani, i dolcetti ripieni di E' sempre mezzogiorno

I tortelli dolci fritti non si preparano solo a Carnevale ma ogni volta che vogliamo e questa volta la ricetta è di Daniele Persegani. Tortelli fritti al cioccolato con un ripieno di crema e ciliegie, una vera golosità per tutta la famiglia. Per preparare i tortelli fritti cioccolato e ciliegie Persegani suggerisce una serie di passaggi iniziando dalla riduzione di vino rosso alla cottura veloce delle ciliegie. Prepariamo anche la crema e ovviamente l’impasto al cacao. Non perdete questa ricetta dei dolcetti fritti con le ciliegie di Daniele Persegani e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno dal luendì al venerdì su Rai 1 con Antonella Clerici.

Ricette Daniele Persegani E’ sempre mezzogiorno – Tortelli fritti cioccolato e ciliegie

Ingredienti per l’impasto: 300 g di farina 00, 40 g di cacao amaro, 4 uova

Per il ripieno: ½ lt di latte, 4 tuorli, 140 g di zucchero, 40 g di amido di mais, 100 g di cioccolato fondente, 1 bacca di vaniglia, 400 g di ciliegie, ¼ di vino rosso dolce, 1 stecca di cannella, 2 chiodi di garofano, 80 g di zucchero, 1 scorza di limone, olio per friggere, zucchero a velo

Preparazione: versiamo il vino rosso e lo zucchero nella pentola e aggiungiamo la stecca di cannella e i chiodi di garofano, portiamo a bollore e solo dopo aggiungiamo nella pentola le ciliegie denocciolate, facciamo bollire per due minuti. Dopo due minuti preleviamo le ciliegie e le versiamo in una ciotola, le facciamo raffreddare. Intanto proseguiamo la cottura del vino, si deve ridurre e diventare uno sciroppo.

Passiamo alla crema e in un’altra pentola versiamo lo zucchero e i tuorli, lavoriamo e aggiungiamo l’amido di mais e la vaniglia, mescoliamo bene e poi aggiungiamo il latte caldo, mescoliamo il tutto e mettiamo sul fuoco. Cuociamo a fiamma bassa sempre mescolando fino a quando il composto si addensa. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo il cioccolato fondente che abbiamo tritato, mescoliamo facendo sciogliere il cioccolato. Facciamo raffreddare la crema coperta con la pellicola a contatto, mettiamo in frigo.

Passiamo all’impasto e lavoriamo la farina con il cacao e le uova. Otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti. Tiriamo la sfoglia sottile utilizzando l’impasto ben freddo, dobbiamo poi ritagliare dei quadrotti. Su ogni quadrotto disponiamo un po’ di crema al cioccolato e una ciliegia cotta, richiudiamo la sfoglia sul ripieno e otteniamo un triangolo. Adesso congiungiamo le punte del triangolo e formiamo i tortelli. Friggiamo i tortelli in olio profondo e ben caldo, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Completiamo i dolcetti con la riduzione di vino e con lo zucchero a velo