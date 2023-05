Torta alle ciliegie, la ricetta è di Natalia Cattelani

La ricetta della torta alle ciliegie di Natalia Cattelani, è una crostata con un ripieno speciale per E' sempre mezzogiorno

La ricetta della torta alle ciliegie è la golosa ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 maggio 2023 di Natalia Cattelani. Non sono perfetti i dolci di Natalia Cattelani ma sono le ricette dolci che possiamo seguire tutti per fare come in questo caso una bella torta di ciliegie. Per le altre ricette perfette di E’ sempre mezzogiorno c’è Sal De Riso, lui fa dei veri capolavori. Se abbiamo in casa delle belle ciliegie possiamo fare questa torta che è una crostata perché ha la base di pasta frolla ma il ripieno è tutto da scoprire tra confettura di ciliegie, ripieno di farina di mandorle, uova e burro e poi ciliegie fresche e lamelle di mandorle. Come sempre le ricette dolci di Natalia Cattelani sono semplici e tutte da copiare. Ecco come di fa la crostata o torta di ciliegie di Natalia Cattelani, la torta di oggi 23 maggio 2023 E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Torta alle ciliegie di Natalia Cattelani

Ingredienti

Per la frolla: 220 g di farina 0, 120 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 2 tuorli, sale

Per il ripieno: 400 g di ciliegie, 60 g di fecola, 60 g di farina di mandorle, 80 g di burro morbido

100 g di zucchero, 2 uova, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 250 g di confettura di ciliegie, 2 cucchiai di mandorle a scaglie

Per completare: confettura chiara

Preparazione

Per la frolla lavoriamo la farina con il burro freddo a pezzi, poi aggiungiamo lo zucchero a velo, i tuorli e non dimentichiamo il pizzico di sale. Lavoriamo velocemente e otteniamo un panetto liscio che avvolgiamo nella pellicola. Mettiamo 30 minuti in frigo.

Natalia Cattelani utilizza lo staccante, Antonella Clerici ricorda la ricetta dello staccante. Stendiamo il panetto freddo di frolla e foderiamo lo stampo rotondo, creiamo base e bordo creando uno spessore non troppo sottile. Se la frolla fa le bolle bucherelliamo la base con la forchetta, altrimenti non è necessario.

Versiamo sopra la confettura di ciliegie. Ma se abbiamo delle ciliegie ne snoccioliamo 250 g e aggiungiamo circa 60 g di zucchero, facciamo cuocere, aggiungiamo un po’ di succo di limone e facciamo raffreddare.

pasta frolla e confettura per la torta di ciliegie di Natalia Cattelani

In una ciotola lavoriamo il burro morbido con lo zucchero semolato e frulliamo, abbiamo un composto gonfio, deve diventare una schiuma. Aggiungiamo poi le uova una alla volta, meglio se usiamo la frusta elettrica. In un’altra ciotola uniamo le due farine e il lievito per dolci che setacciamo, mescoliamo e aggiungiamo in due tempi al composto col burro. Mescoliamo il tutto.

Versiamo il composto appena preparato sulla confettura di ciliegie, nel guscio della torta, livelliamo con un dorso del cucchiaio. Denoccioliamo le ciliegie e disponiamo in ordine su tutta la torta. Completiamo con le lamelle di mandorle.

Mettiamo in forno 45 minuti a 180° statico. Controlliamo sempre la cottura e facciamo raffreddare.