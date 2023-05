Che goloso il dolce paradiso ai tre limoni, la ricetta dei gemelli Billi per E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta di oggi 24 maggio 2023 del paradiso ai tre limoni. E’ una ricetta dolce dei gemelli Billi, è una ricetta E’ sempre mezzogiorno davvero molto semplice, è l’impasto della torta paradiso che diventa un plumcake ma più goloso perché ricco di succo di limone, succo di lime, succo di cedro e anche della loro scorza grattugiata. In più la ricetta del paradiso ai tre limoni E’ sempre mezzogiorno è con l’aggiunta della glassa e della panna montata.

E’ una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da non perdere. Un plumcake o torta paradiso ai tre limoni perfetti sia per la colazione, se magari evitiamo glassa e panna e la rendiamo più semplice; sia come dessert, come proposta nella versione dei gemelli Billi. Appuntamento a domani con le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, su Rai 1 con Antonella Clerici.

Paradiso ai tre limoni dei gemelli Billi – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti

340 g di burro, 340 g di zucchero a velo, 80 g di zucchero, 5 g di sale, 140 g di fecola, 6 g di lievito, 200 g di farina 00, 160 g di tuorli, 200 g di uova intere, scorza grattugiata di 1 limone, 1 lime e 1 cedro

Per la glassa al limone: 240 g zucchero a velo, succo di lime, limone e cedro

Per la panna montata ai limoni: 200 g di panna fresca liquida, 40 g di zucchero, 4 cucchiai di rum, succo di limone, lime e cedro, scorza grattugiata di limone, lime e cedro

Preparazione

Montiamo le uova con lo zucchero a velo e lo zucchero semolato, aggiungiamo anche i tuorli, montiamo. Aggiungiamo la fecola e le farine, lavoriamo ancora. Aggiungiamo il lievito, montiamo e alla fine uniamo il sale. Uniamo adesso il burro morbido, scorza grattugiata di limone, lime e cedro, lavoriamo bene. Versiamo tutto il composto nello stampo per plumcake imburrato e infarinato. Mettiamo in forno 140-150° per circa 40 minuti.

Paradiso ai tre limoni ricetta gemelli Billi

Montiamo la panna liquida con lo zucchero usando il trucco della pellicola sulla ciotola. Aggiungiamo poi il rum, poche gocce di succo di limone, di lime e di cedro e anche la scorza grattugiata di limone, lime e cedro.

Per la glassa mescoliamo lo zucchero a velo setacciato con succo di lime, limone e cedro.

Facciamo raffreddare il dolce, versiamo sopra la glassa, completiamo con altra scorza grattugiata dei tre limoni, fettine dei tre limoni e serviamo con accanto la panna montata.