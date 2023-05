Torta alle albicocche la ricetta di Barbara De Nigris

Che meraviglia questa ricetta della torta alle albicocche di Barbara De Nigris con le due creme

E’ una torta da colazione, è una torta con la frutta fresca da fare velocemente, è la torta alle albicocche di Barbara De Nigris per E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 25 maggio 2023 per Barbara De Nigris e la ricetta della torta con le albicocche. La dolcissima Barbara serve la torta con le albicocche con una crema fredda e con una salsina calda, scegliamo quella che preferiamo.

Deliziosa la ricetta della torta E’ sempre mezzogiorno che in realtà servita con le due creme diventa un dessert e non solo un dolce per la colazione. Come sempre non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Ingredienti per la torta di albicocche E’ sempre mezzogiorno

4 uova intere, 200 g di zucchero, 100 ml di olio di semi di girasole, 125 g di yogurt all’albicocca, 250 g di farina, 8 g di lievito per dolci, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, il succo di ½ arancio, 1 kg di albicocche, un pizzico di sale, 70 g di zucchero di canna, zucchero a velo

Per la crema di yogurt e albicocche: 600 g di albicocche, 230 g di zucchero, 160 ml d’acqua, 600 g di ricotta, 500 g di yogurt intero, 80 g di zucchero a velo

Preparazione

Dividiamo gli albumi dai tuorli. Montiamo gli albumi, usiamo le fruste elettriche.

In un’altra ciotola montiamo i tuorli con lo zucchero, sempre con le fruste e quando sono spumosi aggiungiamo l’olio a filo, montiamo ancora. Adesso aggiungiamo lo yogurt all’albicocca ma mescoliamo con la spatola. Aggiungiamo il succo di mezza arancia, la vaniglia, un pizzico di sale e mescoliamo bene.

Adesso aggiungiamo al composto anche farina e lievito setacciati, mescoliamo e solo alla fine aggiungiamo un po’ alla volta gli albumi montati a neve, mescoliamo con delicatezza.

Versiamo il tutto nella teglia foderata con la carta forno. Dobbiamo ottenere uno strato non troppo alto.

Tagliamo le albicocche a metà e disponiamo sulla torta. Spolveriamo con lo zucchero di canna e mettiamo in forno a 170 – 180° per circa 45 – 50 minuti. Facciamo raffreddare, spolveriamo con lo zucchero a velo.

Prepariamo la crema fredda e lavoriamo la ricotta con lo zucchero a velo, uniamo lo yogurt e mescoliamo bene.

Composta per la torta alle albicocche

Facciamo cuocere nel pentolino le albicocche tagliate a dadini, acqua e zucchero, facciamo cuocere e caramellare. Abbiamo la salsina calda.

Serviamo le fette di torta con la crema fredda e con la salsina calda.