Tatin con pesche e rosmarino, la ricetta di Chloe Facchini

La ricetta della torta capovolta, la tatin alle pesche e rosmarino di Chloe Facchini per E' sempre mezzogiorno

Che delizia la tatin alle pesche, la ricetta di oggi 30 maggio 2023 di Chloe Facchini per E’ sempre mezzogiorno. Questa è una delle specialità di Chloe Facchini, le torte capovolte e così semplice con la frutta fresca sono tra le sue passioni, i suoi cavalli di battaglia.

Niente di più semplice di questa ricetta E’ sempre mezzogiorno con la pasta frolla e con le pesche bianche. Volendo possiamo anche utilizzare le pesche sciroppate o cambiare frutta, scegliere altro. Con i consigli di Chloe Facchini anche preparare la pasta frolla diventa un gioco da ragazzi.

Il consiglio per la frolla, anche per la tatin alle pesche, è di non lavorare troppo a lungo l’impasto, c’è il burro. Va poi messo subito in frigo e steso quando è ben freddo. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare la golosa tatin alle pesche di Chloe Facchini.

Ingredienti tatin alle pesche E’ sempre mezzogiorno

Per le pesche caramellate: 1 kg di pesche bianche, 200 g di zucchero, 75 g di burro

Per la pasta frolla: 500 g di farina 00, 250 g di burro, 200 g di zucchero, ½ bacca di vaniglia, 4 uova, 1 cucchiaino di rosmarino tritato

Per completare: 150 g di formaggio spalmabile, 60 g di panna fresca, 40 g di zucchero a velo, rametti di rosmarino

Preparazione