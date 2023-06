Ricette Fulvio Marino: cornetti fatti in casa

Cornetti fatti in casa da Fulvio Marino, la ricetta E' sempre mezzogiorno che piacerà a tutti

Che meraviglia i cornetti fatti in casa da Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 giugno 2023. Cornetti, brioche, vuoti o farciti, ognuno prepara il dolce perfetto con la nuova ricetta di Fulvio Marino. Per ottenere i cornetti fatti in casa Fulvio Marino sovrappone tre dischi di pasta e ovviamente non manca il burro da spalmare tra uno strato e l’altro. Il risultato è quindi molto goloso, avremo i cornetti soffici E’ sempre mezzogiorno da servire con un caffè, una spremuta d’arancia o un cappuccino.

Come sempre le ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno sono spiegate nel dettaglio, sono semplici. Farina 0 forte, lievito fresco di birra, uova, zucchero, burro, sale e anche la panna, prepariamo tutti gli ingredienti necessari e possiamo iniziare con l’impasto dei cornetti E’ sempre mezzogiorno, i cornetti fatti in casa con la ricetta di Fulvio Marino.

Ingredienti cornetti fatti in casa di Fulvio Marino

Per l’impasto: 500 g di farina 0 forte, 125 g di uova, 130 g di panna, 50 g di zucchero, 10 g di sale, 6 g di lievito di birra secco, 50 g di burro

Per guarnire: burro e zucchero

Preparazione