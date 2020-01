Ricette Detto Fatto, spaghetti alle cime di rapa e vongole con i segreti di Vinciguerra

Un primo piatto oggi è la ricetta che a Detto Fatto ha proposto Ilario Vinciguerra. E’ la ricetta degli spaghetti con le cime di rapa e le vongole, una vera bontà da provare. Anche per Bianca Guaccero che è pugliese e ovviamente adora le orecchiette con le cime di rapa questo piatto degli spaghetti di Vinciguerra è ottimo. Spaghetti numero 11, vongole da aprire come consiglia lo chef e poi la crema delle cime di rapa. Tutti consigli molto preziosi per ottenere un primo piatto goloso per tutta la famiglia. Lo chef aggiunge anche i pomodorini essiccati per rendere il piatto di spaghetti davvero perfetto. Non perdete questa ricetta e il modo in cui Vinciguerra serve il piatto.

LA RICETTA DEGLI SPAGHETTI CON LE CIME DI RAPA E LE VONGOLE – RICETTE DETTO FATTO

Ingredienti per 4 persone: 1,5 kg di cime di rapa, 400 g di vongole, 1 spiccio di aglio, 1 limone, 400 g di spaghetti n°11, olio evo, sale e 2 pomodorini essiccati

Preparazione: lo chef consiglia come spurgare le vongole dalla sabbia. Eliminiamo le vongole già aperte o rotte, immergiamo le altre in acqua e sale ma non le facciamo adagiare sul fondo del recipiente. Battiamo le vongole per capire se sono piene di sabbia, lo capiamo con il rumore. Apriamo le vongole in padella con olio, aglio e un mestolo di acqua con il coperchio, pochi minuti. Solleviamo le vongole cotte e teniamo da parte. Allunghiamo l’acqua di cottura delle vongole con altra acqua e qui cuociamo gli spaghetti.

Puliamo le cime di rapa e le mettiamo in padella con un filo di olio e l’aglio, facciamo saltare. Frulliamo le cime di rapa cotte, aggiungiamo un pochino di olio.

Togliamo i gusci delle vongole. Tagliamo il limone a julienne e aggiungiamo agli spaghetti, aggiungiamo anche le vongole e mantechiamo. Serviamo sulla crema di cime di rapa gli spaghetti con le vongole completando con i pomodorini.