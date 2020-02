I cannelloni esplosivi la ricetta Detto Fatto di Beniamino Baleotti

I cannelloni esplosivi di Detto Fatto è il primo piatto goloso di oggi 12 febbraio 2020, la ricetta di Beniamino Baleotti. La ricetta dei cannelloni Detto Fatto con ricotta, porri, salsiccia e besciamella è il primo piatto perfetto per la domenica, possiamo prepararlo con largo anticipo e poi mettere tutto in forno e servire ben caldo. I cannelloni di sfoglia ripieni con la ricotta e conditi con la besciamella, senza sugo al pomodoro sono una vera delizia per tutti, per un piatto diverso dai soliti. DI seguito ingredienti e procedimento per fare tutto, la besciamella va preparata nel modo classico.

LA RICETTA DEI CANNELLONI DETTO FATTO DI BENIAMINO BALEOTTI

Ingredienti – per la sfoglia: 300 g di farina da sfoglia, 3 uova grandi, maggiorana fresca q.b.

Per il ripieno: 400 g di ricotta di pecora, 300 g di porri, 200 g di salsiccia, 50 g di parmigiano reggiano, mezza cipolla, 2 spicchi di aglio, olio di oliva, sale e pepe

Per la besciamella: 1 litro di latte, 90 g di farina, 90 g di burro, 30 g di parmigiano reggiano, maggiorana fresca e sale q.b.

Preparazione: iniziamo dall’impasto e mescoliamo la farina con un po’ di maggiorana fresca tritata. Aggiungiamo anche le uova e lavoriamo il tutto. Facciamo riposare il panetto coperto con la pellicola per 30 minuti. Tiriamo la sfoglia al mattarello ma non troppo sottile, dividiamo in quadrati da 10 cm circa e lessiamo in acqua salata per 1 minuto. Scoiamo e facciamo raffreddare nella ciotola con l’acqua ghiacciata, facciamo asciugare su un canovaccio.

Passiamo al ripieno e mescoliamo nella ciotola la ricotta con il parmigiano grattugiato. Saltiamo in padella i porri tritati con la cipolla e un po’ di olio, saliamo e facciamo cuocere.

In un’altra padella scaldiamo un po’ di olio con lo spicchio di aglio intero, aggiungiamo la salsiccia a pezzetti, facciamo andare. Nella ciotola amalgamiamo la ricotta con i porri e la salsiccia, saliamo e pepiamo. Farciamo ogni cannellone con il ripieno e arrotoliamo.

Mettiamo un po’ di besciamella nella pirofila e disponiamo i cannelloni copriamo con la besciamella e il parmigiano e mettiamo in forno a 170 gradi per 30 minuti. Serviamo ben caldi.