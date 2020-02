Angelica Sepe con la ricetta cannelloni alla campana per La prova del cuoco

Nella puntata de La prova del cuoco oggi 14 febbraio 2020 la ricetta di cannelloni alla campana, un primo piatto goloso, forse il più goloso tra tutte le ricette di Angelica Sepe. Infatti è lei, la simpatica e bravissima maestra in cucina de La prova del cuoco a preparare la sfoglia, il ripieno, il sugo e mettere in forno questi cannelloni ripieni con ricotta e macinato ma non solo. Semplice modo con cui la Sepe prepara questi cannelloni passaggio dopo passaggio. Come sempre a La prova del cuoco ricette da non perdere, in questo periodo più che mai. Ed ecco Angelica dalle cucine di Rai 1 con Elisa Isoardi prepara i suoi cannelloni con ricotta di bufala e altri formaggi ma non solo. Continuate a seguirci nella sezione cucina e ricette.

LA PROVA DEL CUOCO RICETTE DI SAN VALENTINO – LA RICETTA DI ANGELICA SEPE DEI CANNELLONI CAMPANI

Ingredienti – Per i cannelloni: 500 g di farina 00, 200 g di semola di grano duro, 5 uova, 20 ml di olio evo – Per il ripieno: 300 g di macinato misto di manzo e maiale, 300 g di fior di latte, 300 g di ricotta di bufala, 100 g di provolone del monaco, passata di pomodoro, noce moscata, cipolla, sedano, carote, sale e pepe – Per il condimento: 1 l di passata di pomodoro, besciamella q.b., formaggio grattugiato, cipolla, sale e pepe

Preparazione: disponiamo la farina creando la classica fontana e al centro mettiamo le uova, un pizzico di sale, l’olio e impastiamo, lavoriamo bene il tutto e facciamo riposare 30 minuti. Tiriamo poi la sfoglia abbastanza sottile e poi tagliamo i quadrati di 10 cm per lato.

Lessiamo la pasta in acqua bollente salata con un filo di olio, scoliamo e facciamo asciugare sul canovaccio. In padella intanto prepariamo il sugo con cipolla, olio, passata di pomodoro, sale e basilico.

Passiamo al ripieno e facciamo soffriggere il sedano, le carote, la cipolla, il trito, poi aggiungiamo il macinato misto. Sempre in questa padella poi uniamo la ricotta, la mozzarella a dadini, un mestolo di sugo, sale, pepe, nove moscata e provolone grattugiato, amalgamiamo il tutto. Farciamo i cannelloni e disponiamo nella teglia, condiamo con sugo, besciamella e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti.