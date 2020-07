La ricetta della torretta di crepes di Luisanna Messeri con ricotta, besciamella e ragù

Favolosa Luisanna Messeri che su Instagram continua a deliziarci con le sue ricette, anzi le sue ricettone e questa volta ci suggerisce la ricetta delle crepes che poi trasforma in torretta di crepes con ricotta, spinaci, ragù, besciamella e formaggio. E’ un primo piatto meravigliosa, una ricetta che Luisanna Messeri mostra sul suo profilo facendoci venire voglia di mangiarla subito. Spiega nel dettaglio la ricetta per fare le crepes e poi lasciare libera interpretazione. Suggerisce di farcire con la ricotta, con gli spinaci, con il sugo di pomodoro e con il formaggio grattugiato ma aggiunge che possiamo mettere dentro ciò che vogliamo così come fare le crepes dolci. Ecco la ricetta delle crepes di Luisanna Messeri.

RICETTE LUISANNA MESSERI – FACCIAMO LE CREPES E LE FARCIAMO NEL MODO PIU’ GOLOSO

Ingredienti e preparazione: nella ciotola versiamo 3 cucchiai e mezzo di farina setacciata, aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo con la frusta. Sempre mescolando uniamo 250 ml di latte fresco.

A parte in una ciotola piccola sbattiamo due uova e poi le versiamo nella prima ciotola. Lavoriamo poco il composto altrimenti risulta poi gommoso. facciamo riposare 1 ora circa.

Usiamo una padellina antiaderente, imburriamo e versiamo un mestolino di composto, rigiriamo facendo aderire il tutto al fondo della padella. Facciamo cuocere circa 2 minuti e quando inizia a fare le bollicine rigiriamo la crepe. Continuiamo così per tutte le alte e mettiamo una sull’altra per farle restare calde.

Facciamo le torrette mettendo in teglia, crepes, sugo, ricotta, spinaci, besciamella e formaggio grattugiato, lasciamoci trasportare dalla golosità.