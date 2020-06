Focaccia ripiena di cipolle, Ricette all’italiana di Anna Moroni

La focaccia ripiena di cipolle di Anna Moroni è una delle Ricette all’italiana da provare subito, una vera bontà rustica. Sono già tantissime le Ricette all’italiana di Anna Moroni ma questa edizione su Rete 4 è la migliore, sono tutte ricette da copiare. La maestra in cucina utilizza le cipolle bianche ma volendo possiamo usare quelle che preferiamo, anche le cipolle di Tropea. Non stendiamo mai la pasta lievitata con il mattarello ma con le mani. Anna stende l’impasto della focaccia con le cipolle abbastanza spesso e ricorda che se la pasta quando la stendiamo torna indietro vuol dire che non è ben lievitata. Ecco la ricetta della focaccia con le cipolle di Anna Moroni.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA FOCACCIA RIPIENA DI CIPOLLE DI OGGI 24 GIUGNO 2020

Ingredienti: 250 g di farina 00, 250 g di semola, latte q.b., acqua q.b., sale marino, 25 g di pasta madre liofilizzata con lievito, 500 g di cipolle bianche, 50 g di olio di oliva, capperi, olive nere, filetti di acciughe, 1 patata bollita

Preparazione: nella padella antiaderente versiamo un po’ di olio di oliva, aggiungiamo le cipolle tagliate a fettine e il sale. Possiamo usare sia le cipolle bianche che le rosse.

Nella ciotola versiamo la pasta madre liofilizzata, aggiungiamo un po’ di acqua, mescoliamo e sciogliamo la pasta madre, aggiungiamo l’olio, il latte mescoliamo e aggiungiamo anche la patata lessata e schiacciata, mescoliamo ancora.

Iniziamo ad aggiungere le farine, prima la semola, mescoliamo e uniamo la farina 00, mescoliamo ancora e appena possiamo impastiamo con le mani sul piano di lavoro. Se necessario aggiungiamo altro olio o altro latte. Impastiamo bene

Facciamo lievitare a temperatura ambiente per due ore, oppure possiamo lasciarla mezz’ora a temperatura ambiente e poi metterla in frigo, la tiriamo poi fuori e la stendiamo nella teglia e facciamo lievitare.

Per la focaccia fatta subito dopo l’impasto, dividiamo in due parti, due ore di lievitazione e stendiamo la base di impasto nella teglia tonda unta con un po’ di olio.

Aggiungiamo alle cipolle i capperi, le olive a rondelle, un po’ di pepe, filetti di acciughe a pezzetti, mescoliamo e versiamo sulla base della focaccia. Copriamo con l’altro disco di pasta, chiudiamo bene i bordi, facciamo dei buchini con la forchetta e spennelliamo con l’olio di oliva. Mettiamo in forno a 200 gradi per circa 30 minuti.