La ricetta di Anna Moroni dei filetti di rombo su crema di patate e zucchine fritte

Nuove Ricette all’italiana oggi 23 giugno 2020 e Anna Moroni mostra la ricetta dei filetti di rombo. Iniziamo con la cottura del pesce in forno. Anna Moroni passa poi alle zucchine, il contorno scelto oggi. Serve solo la buccia delle zucchine ma c’è da preparare anche la crema di patate e non solo. Tre ore prima Anna Moroni prepara i suoi adorati pomodori confit, ne cuoce tantissimi nel forno di casa sua. Zucchine, patate, pomodori, olive taggiasche e il pesce, il rombo scelto oggi dalla maestra in cucina di Ricette all’italiana. Non perdete questa e le altre ricette su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA – LA RICETTA DEI FILETTI DI ROMBO SU CREMA DI PATATE E ZUCCHINE FRITTE

Ingredienti: 4 filetti di rombo, 1 spicchio di aglio, 2 foglie di alloro, 3 cucchiaini di succo di limone, olive taggiasche q.b

Per la crema di patate: 300 g di patate lesse, mezzo spicchio di aglio, mezzo bicchiere di olio agliato, brodo di pesce q.b.

Per le zucchine fritte: 2 zucchine, farina e olio per friggere

Per i pomodorini confit: 20 pomodorini, aglio, sale, origano e zucchero di canna

Preparazione: cuociamo subito i filetti di pesce. Nella teglia versiamo l’olio in cui abbiamo marinato l’aglio. I filetti di rombo sono già puliti. Aggiungiamo un pochino di sale, due foglie di alloro a pezzi, un po’ di succo di limone, niente aglio perché già c’è l’olio agliato. Mettiamo in forno a 180 o anche 200 gradi per massimo 10 minuti.

Serve solo la buccia delle zucchine con un po’ di polpa, tagliamo a fette lunghe e poi a pezzetti, passiamo nella farina. Friggiamo le zucchine in olio profondo. Scoliamo su carta da cucina.

Passiamo ai pomodorini, lavati, li tagliamo a metà e disponiamo nella teglia con la parte della polpa verso l’alto, condiamo con zucchero, sale, origano e olio un filino di olio di oliva. Mettiamo in forno ma a temperatura bassa per 3 ore.

Passiamo alle patate, le lessiamo e schiacciamo, versiamo nella ciotola e aggiungiamo un po’ di brodo di pesce, l’olio agliato e mescoliamo, aggiungiamo un po’ di sale e Anna mette qui le olive taggiasche.

Serviamo i filetti di pesce con sopra i pomodori confit, facciamo delle quenelle di crema di patate e completiamo con le zucchine fritte.