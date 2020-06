Biscottone da inzuppo, i biscotti di Anna Moroni da Ricette all’italiana

Un’altra ricetta di Anna Moroni da Ricette all’italiana da non perdere, è la ricetta del biscottone da inzuppo, i biscotti per il latte di Anna Moroni. Anna ricorda che ha sempre preparato i biscotti ai cereali e che un misto di farina è perfetto, abbiamo così i biscotti che non solo sono buoni ma fanno bene. A Ricette all’italiana questa è la settimana di Annabruna che come Annalisa sta imparando a cucinare grazie alle lezioni di ogni giorni della Moroni. Per fare i biscottoni di Anna Moroni in pratica prepariamo un composto simile alla pasta frolla. Nell’impasto c’è anche il lievito. Facciamo attenzione quando disponiamo i biscotti di Ricette all’italiana nella teglia perché cresceranno.

RICETTE ALL’ITALIANA – I BISCOTTONI DA INZUPPO DI ANNA MORONI

Ingredienti: 150 g di farina tipo 1, 150 g di farina di semola, 50 g di fecola di patate, 120 g di zucchero di canna, 1 uovo, 60 ml di olio di semi di girasole, 30 ml di latte, 6 g di lievito per dolci, 2 g di bicarbonato, 1 fialetta di aromi di vaniglia, un pizzico di sale

Preparazione: nella ciotola grande versiamo la farina tipo 1, la farina di semola, la fecola di patate, mescoliamo con un cucchiaio, mescoliamo bene e poi aggiungiamo i 6 g di lievito per dolci e il bicarbonato, lo zucchero di canna e mescoliamo ancora il tutto. Solo dopo aggiungiamo i liquidi.

Versiamo il latte in una ciotolina e aggiungiamo la fialetta di aromi di vaniglia e ci chiediamo perché la fialetta e non la polpa della bacca di vaniglia. Versiamo latte e vaniglia nella ciotola con le farine, uniamo un pizzico di sale e lavoriamo bene il tutto, ancora con il cucchiaio.

Aggiungiamo nella ciotola anche l’uovo, che prima proviamo a parte. Lavoriamo ancora e appena possibile versiamo il composto sul piano di lavoro, otteniamo il panetto che copriamo con una ciotola, facciamo riposare 30 minuti circa.

Sulla spianatoia versiamo un pochino di farina, tagliamo il panetto in più pezzi, ogni pezzo un bigolo, che non dobbiamo schiacciare. Decidiamo la grandezza e tagliamo i biscottoni con il coltello. Disponiamo i biscotti da 8 o 10 cm nella teglia, non imburriamo, disponiamo però distanziati perché cresceranno. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per circa 20 – 25 minuti, facciamo colorare. A metà cottura aggiungiamo lo zucchero semolato sui biscotti.